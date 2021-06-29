"На поле будут 40 миллионов": Зеленский подбодрил украинских футболистов перед матчем со шведами (фото)

Президент уверен, что подопечные Андрея Шевченко смогут удивить болельщиков. Также он поздравил с днем рождения капитана национальной сборной Андрея Пятова.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с составом национальной сборной по футболу в преддверии матча против команды из Швеции, который состоится в рамках 1/8 финала Евро-2020. Отчет о разговоре, который состоялся накануне, появился 29 июня на канале главы государства в Telegram.

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Фото: Telegram / Zelenskiy Official

"Имел приятный разговор — позвонил парням из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. <…> Наши футболисты очень мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будут 40 миллионов украинцев", — приводятся слова президента.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Во время видеозвонка Зеленский также поздравил с днем рождения голкипера и капитана сборной Украины Андрея Пятова, которому в понедельник исполнилось 37 лет.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Поединок между украинской и шведской сборными стартует 29 июня в 22:00 по киевскому времени на стадионе Хэмпден Парк в Глазго (Шотландия). Подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле в гостевой форме. Если поединок завершится в пользу украинцев, национальная сборная впервые в истории выйдет в 1/4 чемпионата Европы по футболу.

Ранее сообщалось, что украинцы уже провели последнюю тренировку перед отлетом в Глазго на игру со Швецией. На первой тренировке, после поражения от сборной Австрии, футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

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