"На полі будуть 40 мільйонів": Зеленський підбадьорив українських футболістів перед матчем зі шведами (фото)
Президент упевнений, що підопічні Андрія Шевченка зможуть здивувати уболівальників. Також він привітав із днем народження капітана національної збірної Андрія Пятова.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі складом національної збірної з футболу напередодні матчу проти команди зі Швеції, який відбудеться в рамках 1/8 фіналу Євро-2020. Звіт про розмову, яка відбулася напередодні, зʼявився 29 червня на каналі глави держави в Telegram.
"Мав приємну розмову — подзвонив хлопцям із нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. <…> Наші футболісти дуже мотивовані та здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними будуть 40 мільйонів українців", — наводяться слова президента.
Під час відеодзвінка Зеленський також привітав із днем народження голкіпера і капітана збірної України Андрія Пятова, якому в понеділок виповнилося 37 років.
Поєдинок між українською та шведською збірними стартує 29 червня о 22:00 за київським часом на стадіоні Гемпден-Парк у Глазго (Шотландія). Підопічні Андрія Шевченка вийдуть на поле в гостьовій формі. Якщо поєдинок завершиться на користь українців, національна збірна вперше в історії вийде в 1/4 чемпіонату Європи з футболу.
Раніше повідомлялося, що українці вже провели останнє тренування перед відльотом у Глазго на гру зі Швецією. На першому тренуванні, після поразки від збірної Австрії, футболісти займалися новими вправами: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.
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