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Спорт Чемпіонат Європи з футболу UEFA EURO 2020-21

"На полі будуть 40 мільйонів": Зеленський підбадьорив українських футболістів перед матчем зі шведами (фото)

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Володимир Зеленський, президент України, євро-2020 року, футбол
Фото: Telegram / Zelenskiy Official | Зеленський поспілкувався з гравцями збірної в режимі відеозв'язку

Президент упевнений, що підопічні Андрія Шевченка зможуть здивувати уболівальників. Також він привітав із днем народження капітана національної збірної Андрія Пятова.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі складом національної збірної з футболу напередодні матчу проти команди зі Швеції, який відбудеться в рамках 1/8 фіналу Євро-2020. Звіт про розмову, яка відбулася напередодні, зʼявився 29 червня на каналі глави держави в Telegram.

Володимир Зеленський, збірна України з футболу
Фото: Telegram / Zelenskiy Official

"Мав приємну розмову — подзвонив хлопцям із нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. <…> Наші футболісти дуже мотивовані та здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними будуть 40 мільйонів українців", — наводяться слова президента.

Володимир Зеленський, збірна України з футболу
Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Під час відеодзвінка Зеленський також привітав із днем народження голкіпера і капітана збірної України Андрія Пятова, якому в понеділок виповнилося 37 років.

Володимир Зеленський, збірна України з футболу
Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Поєдинок між українською та шведською збірними стартує 29 червня о 22:00 за київським часом на стадіоні Гемпден-Парк у Глазго (Шотландія). Підопічні Андрія Шевченка вийдуть на поле в гостьовій формі. Якщо поєдинок завершиться на користь українців, національна збірна вперше в історії вийде в 1/4 чемпіонату Європи з футболу.

Раніше повідомлялося, що українці вже провели останнє тренування перед відльотом у Глазго на гру зі Швецією. На першому тренуванні, після поразки від збірної Австрії, футболісти займалися новими вправами: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

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