Шева нарасхват: сборная Украины прогулялась по Риму и посетила Колизей (видео)

Сборная Украины устроила легкую экскурсионную прогулку по столице Италии накануне матча с Англией.

Влог vZbirna, который ведет пресс-атташе главного тренера национальной сборной Николай Васильков, показал, как сборная Украины прогулялась по Риму накануне матча 1/4 финала чемпионата Европы с Англией.

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Футболистам была предложена легкая экскурсионная прогулка, в ходе которой игроки сборной посмотрели достопримечательности Рима и Колизей.

Итальянские болельщики тепло встретили украинскую делегацию и охотно фотографировались с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и украинскими футболистами.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

Напомним, что лучшим игроком матча Швеция — Украина признан полузащитник украинской команды Александр Зинченко.

1 июля, сборная провела вечернюю тренировку на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести, сообщает пресс-служба УАФ.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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