Шева нарозхват: збірна України прогулялася по Риму і відвідала Колізей (відео)

Збірна України влаштувала легку екскурсійну прогулянку столицею Італії напередодні матчу з Англією.

Влоги vZbirna, який веде прес-аташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав, як збірна України прогулялася по Риму напередодні матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи з Англією.

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Футболістам була запропонована легка екскурсійна прогулянка, під час якої гравці збірної подивилися памʼятки Рима і Колізей.

Італійські вболівальники тепло зустріли українську делегацію і охоче фотографувалися з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і українськими футболістами.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.

Нагадаємо, що кращим гравцем матчу Швеція — Україна визнаний півзахисник української команди Олександр Зінченко.

1 липня, збірна провела вечірнє тренування на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онести, повідомляє пресслужба УАФ.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Уемблі".

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