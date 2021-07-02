Шева нарозхват: збірна України прогулялася по Риму і відвідала Колізей (відео)
Збірна України влаштувала легку екскурсійну прогулянку столицею Італії напередодні матчу з Англією.
Влоги vZbirna, який веде прес-аташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав, як збірна України прогулялася по Риму напередодні матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи з Англією.
Футболістам була запропонована легка екскурсійна прогулянка, під час якої гравці збірної подивилися памʼятки Рима і Колізей.
Італійські вболівальники тепло зустріли українську делегацію і охоче фотографувалися з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і українськими футболістами.
29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.
Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.
Нагадаємо, що кращим гравцем матчу Швеція — Україна визнаний півзахисник української команди Олександр Зінченко.
1 липня, збірна провела вечірнє тренування на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онести, повідомляє пресслужба УАФ.
У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Уемблі".
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