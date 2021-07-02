Скандал в сборной Франции: семьи Мбаппе, Погба и Рабьо и сами игроки поссорились во время матча

Поражение от Швейцарии и неожиданный вылет с чемпионата Европы – не единственная проблема в стане сборной Франции.

Родители Адриена Рабьо, Килиана Мбаппе и Поля Погба поругались прямо во время матча чемпионата Европы со Швейцарией.

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал единственным футболистом, который промахнулся в этом матче в серии послематчевых пенальти, а Поль Погба забил третий гол, но сборная Швейцарии сравняла счет из-за ошибки Поля Погба.

Как сообщает RMC Sport, мама Рабьо, которая также является и его агентом, была возмущена ошибками Погба и Мбаппе. Женщина начала ругаться после промаха Мбаппе, обвиняя сына семьи Мбаппе в высокомерности.

По данным L’Equipe, сборная Франции была плохо готова к чемпионату Европы, футболисты отвлекались на видеоигры и поздно ложились спать, смотря ночные матчи НБА.

Также по данным французской прессы, футболисты скандалили между собой на поле прямо во время матча с Швейцарией — Рабьо выдвинул претензию Полю Погба за недостаточно качественную игру в обороне, а защитник Рафаэль Варан имел претензии по игре Бенджамена Павара.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 произошла сенсация: Франция проиграла Швейцарии в серии пенальти.

Ранее Фокус сообщал, что легенда Германии завершила карьеру в сборной. Кроос выступал за сборную Германии с 2010 года. 31-летний полузащитник выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призером в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.

Также Фокус сообщал, что на чемпионате Европы завершил карьеру в сборной также коллега Крооса по мадридскому "Реалу", обладатель "Золотого мяча" хорват Лука Модрич.

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