Обладатель "Золотого мяча" завершил карьеру в сборной на Евро-2020

Хорват объявил о завершении карьеры после матча, но оставил надежду, что вернется в сборную, чтобы сыграть на чемпионате мира

Обладатель "Золотого мяча", лидер сборной Хорватии Лука Модрич объявил о приостановлении выступлений за сборную Хорватии после вылета от сборной Испании в 1/8 финала чемпионата Европы (3:5).

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Хорват объявил о завершении карьеры после матча, но оставил надежду, что вернется в сборную, чтобы сыграть на чемпионате мира.

"Мое участие в следующем ЧМ? Не знаю. Для начала я хочу хорошо отдохнуть и все обдумать", — сказал Лука Модрич после матча.

Также Модрич поделился своими эмоциями после вылета в плей-офф чемпионата Европы.

"Мы вышли вперед после случайного гола. Испанцы играли лучше – по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда мы стали больше атаковать, у нас стало лучше получаться играть, мы создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счет.

Мы продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени мы вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли еще раз отыграться", — добавил Модрич.

В конце мая Лука Модрич продлил контракт с мадридским "Реалом" — он будет выступать за свой клуб еще в течение одного сезона. В 2022 году исполнится 10 лет с момента перехода Модрича в состав "галактикос".

Напомним, Испания обыграла Хорватию в овертайме и вышла в 1/4 финала. На четвертьфинальной стадии сборная Испании встретится с Швейцарией, которая сенсационно победила действующих чемпионов мира сборную Франции в серии пенальти, благодаря промаху в серии пенальти, совершенному главной звездой французов Киллианом Мбаппе.

Матч состоится 2 июля в 19:00 и пройдет в Санкт-Петербурге.

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