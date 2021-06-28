Самый безумный матч Евро-2020: Испания обыграла Хорватию в овертайме и вышла в 1/4 финала (видео)

Хорватия и Испания за 120 минут игрового времени забили 8 голов на двоих, но победу праздновала команда Луиса Энрике

В Копенгагене состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 между командами Хорватии и Испании.

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Вице-чемпионы мира к этой встрече подходили с кадровыми проблемами: Златко Далич не мог рассчитывать на Ивана Перишича, который выбыл из-за коронавируса. Из-за дисквалификации не играл опытный Деян Ловрен, под вопросом было участие в матче Шиме Врсалько.

Но вместе с тем, сборная Хорватии набрала хороший ход и с уверенностью в собственных силах подходила к игре против Испании. Но и Луис Энрике решил удивить соперника и с первых минут бросил в бой Феррана Торреса, который отлично вошел в игру против Словакии со скамейки запасных.

Испания с первых минут решила показать, кто фаворит в матче — на 9-й минуте после подачи от Коке красиво головой пробивал Сезар Аспиликуэта. Ливакович успел среагировать и спас свою команду. Спустя шесть минут уже сам Коке оказался на ударной позиции — он откликнулся на отличную разрезающую вертикальную передачу от Сарабии, но в ближнем бою проиграл свою микро-дуэль голкиперу: Ливакович отбил удар низом ногой.

И вроде бы вся активность проходила у ворот хорватов, но счет открыли именно номинальные хозяева: Педри отдал очень неудачный пас назад, а Унаи Симон махнул ногой мимо мяча. Это, пожалуй, самый курьезный автогол в истории чемпионатов Европы по футболу.

Правда, хорваты ликовали недолго: сильный удар Гайи на 38-й минуте Ливакович парировал, но выложил мяч четко на ногу Пабло Сарабии. Форвард испанцев нанес прицельный удар в верхнюю часть ворот, мяч попутно срикошетил от защитника и макушки вратаря, и влетел в ворота — 1:1.

Второй тайм начался с активности пиренейцев впереди и очень скоро это дало свои плоды. На этот раз провалился правый фланг защиты хорватов, Ферран Торрес выполнил великолепную подачу в район линии вратарской площади, откуда Сезар Аспиликуэта головой вколотил мяч в ворота — 2:1.

Хорватия создала неплохой момент 10 минут спустя: на ударной позиции оказался Йошко Гвардиол. Брозович отдал передачу партнеру на левом фланге, а защитник хорватов сильно пробил в ближний угол. Унай Симон вытянул мяч. Испания ответила еще одним забитым голом, но Мората в момент удара находился практически у линии ворот — арбитр справедливо зафиксировал офсайд.

А вот спустя 5 минут Испания организовал гол, который можно было бы назвать голом Торресов: Пау Торрес исполнил блестящую диагональ на 50 метров, найдя Феррана Торреса. 21-летний форвард хладнокровно разобрался с Ливаковичем и отправил мяч в ворота — это 3:1, практически фиаско Хорватии.

Но как бы не так: на 85-й минуте массовая атака хорватов привела к расстрелу ворот Унаи Симона. Модрич и Оршич пытались впихнуть мяч в ворота с близкой дистанции, но стена из испанских защитников и вратаря не позволила этого сделать. Все бы хорошо для Испании, вот только во время одного из ударов у арбитра сработал механизм взятия ворота — мяч все же пересек линию, хотя не коснулся сетки. Технология взятия ворот подтвердила: мяч попал в ворота после удара Мислава Оршича — 2:3.

Хорваты поверили в себя и пошли вперед, это привело к результату: подача с левого от Оршича превратилась в результативную передачу на Пашалича. Игрок "Аталанты" головой отправил мяч точно в ворота — 3:3! Хорватия спаслась за 10 минут, отыграв отставание в два мяча!

Но не все так радужно сложилось в экстра-тайме. То ли хорваты попросту устали, то ли на секунды потеряли бдительность, но никто не закрыл Альваро Морату на дальней стойке. Испанец спокойно принял мяч, обработал его и отправил в ворота — 4:3.

Хорватия совсем посыпалась и Дани Ольмо снова отдал результативную передачу: теперь мяч прошел в центр, где Оярсабаль без помех отправил его в ворота — 5:3.

Во втором овертайме у Испании был еще один острый момент, но Дани Ольмо, отдавший две результативных передачи, на этот раз попал в стойку.

Счет матча Хорватия — Испания — 3:5. Испанцы выходят в четвертьфинал и ждут имя своего соперника, который определится через несколько часов, когда свой матч сыграют сборные Франции и Швейцарии.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Хорватия — Испания — 3:5 (1:1; 2:2; 0:2; 0:0)

Голы: 1:0, Педри (автогол), 20; 1:1, Сарабия, 38; 1:2, Аспиликуэта, 57; 1:3, Ферран Торрес, 77; 2:3, Оршич, 85; 3:3, Пашалич, 90+2; 3:4, Мората, 100; 3:5, Оярсабаль, 103.

Хорватия: Ливакович — Юранович (Брекало, 74), Вида, Чалета-Цар, Гвардиол — Брозович, Модрич (Иванушец, 116), Ковачич (Будимир, 79) — Влашич (Пашалич, 79), Петкович (Крамарич, 46), Ребич (Оршич, 67).

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Э.Гарсия (Пау Торрес, 71), Ляпорт, Гайя (Жорди Альба, 77) — Коке (Руис, 77), Бускетс, Педри — Ф.Торрес (Оярсабаль, 88), Мората, Сарабия (Дани Ольмо, 71).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.