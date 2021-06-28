Найбожевільніший матч Євро-2020: Іспанія обіграла Хорватію в овертаймі і вийшла в 1/4 фіналу (відео)

Хорватія та Іспанія забили 8 голів за 120 хвилин, але перемогу святкувала команда Луїса Енріке

У Копенгагені відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2020 між командами Хорватії та Іспанії.

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Віце-чемпіони світу до цієї зустрічі підходили з кадровими проблемами: Златко Даліч не міг розраховувати на Івана Перішіча, який вибув через коронавирусу. Через дискваліфікацію не грав досвідчений Деян Ловрен, під питанням була участь в матчі Шиме Врсалько, який так і не зʼявився на полі.

Але разом з тим, збірна Хорватії набрала хороший хід і з упевненістю у власних силах підходила до гри проти Іспанії. Але і Луїс Енріке вирішив здивувати суперника і з перших хвилин кинув у бій Феррана Торреса, який відмінно увійшов у гру проти Словаччини з лави запасних.

Іспанія з перших хвилин вирішила показати, хто фаворит у матчі — на 9-й хвилині після подачі від Коке красиво головою пробивав Сезар Аспілікуета. Ліваковіч встиг зреагувати і врятував свою команду. Через шість хвилин вже сам Коке виявився на ударній позиції — він відгукнувся на відмінну розрізану вертикальну передачу від Сарабії, але в ближньому бою програв свою мікро-дуель голкіперу: Ліваковіч відбив удар низом ногою.

І начебто вся активність проходила біля воріт хорватів, але рахунок відкрили саме номінальні господарі: Педрі віддав дуже невдалий пас назад, а Унаї Симон махнув ногою повз мʼяча. Це, мабуть, найбільш курйозний автогол в історії чемпіонатів Європи з футболу.

Правда, хорвати раділи недовго: сильний удар Гайи на 38-й хвилині Ліваковіч парирував, але виклав мʼяч чітко на ногу Пабло Сарабії. Форвард іспанців завдав прицільного удару в верхню частину воріт, мʼяч попутно зрикошетив від захисника і голови воротаря, і влетів у ворота — 1:1.

Другий тайм почався з активності піренейців попереду і дуже скоро це дало свої плоди. Цього разу провалився правий фланг захисту хорватів, Ферран Торрес виконав чудову подачу в район лінії воротарського майданчика, звідки Сезар Аспілікуета головою вколотив мʼяч у ворота — 2:1.

Хорватія створила непоганий момент 10 хвилин по тому: на ударній позиції опинився Йошко Гвардіол. Брозовіч віддав передачу партнеру на лівому фланзі, а захисник хорватів сильно пробив в ближній кут. Унай Симон витягнув мʼяч. Іспанія відповіла ще одним забитим голом, але Мората в момент удару знаходився практично у лінії воріт — арбітр справедливо зафіксував офсайд.

А ось через 5 хвилин Іспанія організував гол, який можна було б назвати голом Торресів: Пау Торрес виконав блискучу діагональ на 50 метрів, знайшовши Феррана Торреса. 21-річний форвард холоднокровно розібрався з Ліваковічем і відправив мʼяч у ворота — це 3:1, практично фіаско Хорватії.

Але як би не так: на 85-й хвилині масова атака хорватів призвела до розстрілу воріт Унаї Симона. Модріч і Оршіч намагалися впихнути мʼяч у ворота з близької дистанції, але стіна з іспанських захисників і воротаря не дозволила цього зробити. Все б добре для Іспанії, ось тільки під час одного з ударів у арбітра спрацював механізм взяття воріт — мʼяч все ж перетнув лінію, хоча не торкнувся сітки. Технологія взяття воріт підтвердила: мʼяч влучив у ворота після удару Міслава Оршіча — 2:3.

Хорвати повірили в себе і пішли вперед, це призвело до результату: подача зліва від Оршіча перетворилася в результативну передачу на Пашаліча. Гравець "Аталанти" головою відправив мʼяч точно у ворота — 3:3! Хорватія врятувалася за 10 хвилин, відігравши відставання в два мʼячі!

Але не все так райдужно склалося в екстра-таймі. Чи то хорвати просто втомилися, чи то на секунду втратили пильність, але ніхто не закрив Альваро Морату на дальній стійці. Іспанець спокійно прийняв мʼяч, обробив його і спрямував у ворота — 4:3.

Хорватія зовсім посипалася і за три хвилини Дані Ольмо знову віддав результативну передачу: тепер мʼяч пройшов в центр, де Оярсабаль без перешкод відправив його у ворота — 5:3.

У другому овертаймі у Іспанії був ще один гострий момент, але Дані Ольмо, який віддав дві результативні передачі, цього разу влучив у стійку.

Рахунок матчу Хорватія — Іспанія — 3: 5. Іспанці виходять до чвертьфіналу і чекають імʼя свого суперника, який визначиться через кілька годин, коли свій матч зіграють збірні Франції та Швейцарії.

Євро-2020. Плей-офф. 1/8 фіналу

Хорватія — Іспанія — 3: 5 (1: 1; 2: 2; 0: 2; 0: 0)

Голи: 1:0, Педрі (автогол), 20; 1:1, Сарабія, 38; 1:2, Аспілікуета, 57; 1:3, Ферран Торрес, 77; 2:3, Оршіч, 85; 3:3, Пашаліч, 90 + 2; 3:4, Мората, 100; 3:5, Оярсабаль, 103.

Хорватія: Ліваковіч — Юрановіч (Брекало, 74), Віда, Чалет-Цар, Гвардіола — Брозовіч, Модріч (Іванушец, 116), Ковачич (Будимир, 79) — Влашич (Пашаліч, 79), Петкович (Крамаріч, 46), Ребич (Оршіч, 67).

Іспанія: Унай Симон — Аспілікуета, Е.Гарсія (Пау Торрес, 71), Емерік Ляпорт, Гайя (Жорді Альба, 77) — Коке (Руїс, 77), Бускетс, Педрі — Ф.Торрес (Оярсабаль, 88), Мората, Сарабія (Дані Ольмо, 71).

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