Сенсация на Евро-2020: Франция проиграла Швейцарии в серии пенальти (видео)

Сборная Франции повторила ошибку Испании, упустив перевес при счете 3:1 в основное время — Швейцария выиграла в серии пенальти

В Бухаресте завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 между командами Франции и Швейцарии.

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Учитывая большое количество неожиданных результатов на стадии 1/8 финала, можно было предположить, что матч в Бухаресте не станет исключением. Этот тезис сборная Швейцарии утвердила уже на 15-й минуте: Цубер отправил мяч с фланга в штрафную, где Сеферович легко обыграл Лангле в воздушной борьбе и головой сильно поразил ворота. Льорис, видимо, не ожидал такого поворота — 0:1.

Франция попыталась ответить, но впереди у команды Дидье Дешама не получалось совершенно ничего. Рабьо проверил Соммера с дальней дистанции — мяч пролетел рядом со стойкой.

В начале второго тайма за дело взялся Антуан Гризманн — он пробил с дальней дистанции, но не попал в створ. Переломный момент в матче наступил на 55-й минуте: арбитр не зафиксировал фол Павара на Цубере, но ассистент подсказал ему посмотреть видеоповтор. После просмотра рефери указал на точку. К мячу подошел Рикардо Родригес — удар вышел очень безхитростный и предсказуемый для Льориса.

Нереализованный пенальти сломал психологию Швейцарии, чем сразу же воспользовался соперник. Канте разогнал атааку, Мбаппе вывел Бензема на удар и Карим успел в последний момент проткнуть мяч мимо голкипера — 1:1.

Франция поймала кураж и вскоре забила во второй раз. Эффектную комбинацию с участием Мбаппе и Гризманна завершил Бензема, которому оставалось просто головой уложить мяч в ворота — 2:1.

Окончательно добил Швейцарию Поль Погба — ему удался прекрасный удар с 23-х метров в дальнюю "девятку" — это 3:1.

Казалось бы, Франция сделала игру. Но не учла сегодняшних ошибок Испании, которая расслабилась при счете 3:1 и многое позволило хорватам в последней 10-минутке. Ровно та же ошибка настигла и команду Дидье Дешама. Сначала на 81-й минуте подача с правого фланга швейцарской атаки превратилась в большую высокорослую проблему для Франции. имя этой проблемы — Харис Сеферович. Он снова пробил головой да так, что у Льориса во второй раз за матч не оказалось ни одного аргумента против — 3:2.

И тут бы Франции стоило сконцентрировать все усилия на обороне, но Швейцария хорошенько придавила соперника в его штрафной. На этот раз человек, забивший третий гол Франции, Поль Погба, допустил грубую ошибку в центре поля. Этим воспользовался Гранит Джака, который отдал передачу на Марио Гаврановича. По странному стечению обстоятельств никто из французов не успел его остановить — это 3:3.

На последних секундах сборная Франции могла спастись от ничьей, но удар Кингсли Комана приняла на себя перекладина. Овертайма было не избежать.

В компенсированное время соперники не создали достаточно острых моментов. Судьбу матча пришлось решать в серии послематчевых пенальти. Все шло хорошо для обеих команд, но Килиан Мбаппе не забил решающий удар. Цена этой ошибки оказалась высока — Франция выбывает из турнира на стадии 1/8 финала.

В полуфинале сборная Швейцарии сыграет против команды Испании. Матч состоится 2 июля в 19:00.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Франция — Швейцария — 3:3 (5:4 — по пенальти)

Голы: 0:1, Сеферович, 15; 1:1, Бензема, 57; 2:1, Бензема, 59; 3:1, Погба, 75; 3:2, Сеферович, 81; 3:3, Гавранович, 90.

Франция: Льорис — Варан, Ленгле (Коман, 46; М.Тюрам, 111), Кимпембе — Павар, Погба, Канте, Рабьо — Гризманн (Сиссоко, 88) — Бензема (Жиру, 94), Мбаппе.

Швейцария: Соммер — Видмер (Мбабу, 73), Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Цубер (Фасснахт, 79) — Фройлер, Г.Джака, Шакири (Гавранович, 73) — Сеферович (Шер, 97), Эмболо (Варгас, 79).

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