Сенсація на Євро-2020: Франція програла Швейцарії в серії пенальті (відео)

Збірна Франції повторила помилку Іспанії, втративши перевагу при рахунку 3: 1 в основний час — Швейцарія виграла в серії пенальті

У Бухаресті завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 між командами Франції та Швейцарії.

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З огляду на велику кількість несподіваних результатів на стадії 1/8 фіналу, можна було припустити, що матч у Бухаресті не стане винятком. Цю тезу збірна Швейцарії підтвердила вже на 15-й хвилині: Цубер відправив мʼяч з флангу до штрафної площі, де Сеферович легко обіграв Лангле в повітряній боротьбі і головою сильно вразив ворота. Льоріс, мабуть, не очікував такого повороту — 0:1.

Франція спробувала відповісти, але попереду у команди Дідьє Дешама не виходило абсолютно нічого. Рабьо перевірив Соммера з дальньої дистанції — мʼяч пролетів поруч зі стійкою.

На початку другого тайму за справу взявся Антуан Грізманн — він пробив з дальньої дистанції, але не влучив у ворота. Переломний момент в матчі настав на 55-й хвилині: арбітр не зафіксував фол Павара на Цубері, але асистент підказав йому подивитися відеоповтор. Після перегляду рефері вказав на точку. До мʼяча підійшов Рікардо Родрігес — удар вийшов дуже безхитрісним і передбачуваним для Льоріса.

Нереалізований пенальті зламав психологію Швейцарії, ніж відразу ж скористався суперник. Канте розігнав атааку, Мбаппе вивів Бензема на удар і Карім встиг в останній момент проткнути мʼяч повз голкіпера — 1:1.

Франція зловила кураж і незабаром забила вдруге. Ефектну комбінацію за участю Мбаппе і Грізманн завершив Бензема, якому залишалося просто головою укласти мʼяч в ворота — 2:1.

Остаточно добив Швейцарію Поль Погба — йому вдався чудовий удар з 23-х метрів у дальню "девʼятку" — це 3:1.

Здавалося б, Франція зробила гру. Але не врахувала сьогоднішніх помилок Іспанії, яка розслабилася за рахунку 3:1 і багато дозволила хорватам в останній 10-хвилинці. Рівно та ж помилка наздогнала і команду Дідьє Дешама. Спочатку на 81-й хвилині подача з правого флангу швейцарської атаки перетворилася у велику високорослу проблему для Франції. Імʼя цієї проблеми — Харіс Сеферович. Він знову пробив головою та так, що у Льоріса вдруге за матч не виявилося жодного аргументу проти — 3:2.

І тут би Франції варто було сконцентрувати всі зусилля на обороні, але Швейцарія гарненько придавила суперника в його штрафному майданчику. На цей раз людина, яка забила третій гол Франції, Поль Погба, припустився грубої помилки в центрі поля. Цим скористався Граніт Джака, який віддав передачу на Маріо Гаврановіча. За дивним збігом обставин ніхто з французів не встиг його зупинити — це 3:3.

На останніх секундах збірна Франції могла врятуватися від нічиєї, але удар Кінгслі Комана прийняла на себе поперечина. Овертайму було не уникнути.

У компенсований час суперники не створили досить гострих моментів. Долю матчу довелося вирішувати в серії післяматчевих пенальті. Все йшло добре для обох команд, але Кіліан Мбаппе не забив вирішальний удар. Ціна цієї помилки виявилася висока — Франція вибуває з турніру на стадії 1/8 фіналу.

У півфіналі збірна Швейцарії зіграє проти команди Іспанії. Матч відбудеться 2 липня о 19:00.

Євро-2020. Плей-офф. 1/8 фіналу

Франція — Швейцарія — 3: 3 (5: 4 — по пенальті)

Голи: 0: 1, Сеферович, 15; 1: 1, Бензема, 57; 2: 1, Бензема, 59; 3: 1, Погба, 75; 3: 2, Сеферович, 81; 3: 3, Гаврановіч, 90.

Франція: Льоріс — Варан, Ленгле (Коман, 46; М.Тюрам, 111), Кімпембе — Павар, Погба, Канте, Рабьо — Грізманн (Сіссоко, 88) — Бензема (Жиру, 94), Мбаппе.

Швейцарія: Соммер — Відмер (Мбабу, 73), Ельведі, Аканджі, Родрігес (Мехмеді, 87), Цубер (Фасснахт, 79) — Фройлер, Г.Джака, Шакірі (Гаврановіч, 73) — Сеферович (Шер, 97), емболії (Варгас, 79).

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