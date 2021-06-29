Володар "Золотого м'яча" завершив кар'єру в збірній на Євро-2020

Лука Модрич поділився своїми емоціями після вильоту в плей-оф чемпіонату Європи.

Володар "Золотого мʼяча", лідер збірної Хорватії Лука Модрич оголосив про призупинення виступів за збірну Хорватії після вильоту від збірної Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи (3:5).

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Хорват оголосив про завершення карʼєри після матчу, але залишив надію, що повернеться в збірну, щоб зіграти на чемпіонаті світу.

"Моя участь у наступному ЧС? Не знаю. Для початку я хочу добре відпочити і все обміркувати", — сказав Лука Модрич після матчу.

Також Модрич поділився своїми емоціями після вильоту в плей-оф чемпіонату Європи.

"Ми вийшли вперед після випадкового голу. Іспанці грали краще — принаймні, перші 60 хвилин. Ми занадто глибоко відходили на свою половину поля і давали їм грати. Коли ми почали більше атакувати, у нас стало краще виходити грати, ми створювали більше моментів, й ось тоді вдалося зрівняти рахунок.

Ми продемонстрували хорошу гру та характер. На початку додаткового часу ми вели гру, але не реалізували два хороші моменти. Потім гра повернулася не в нашу користь, і ми не змогли ще раз відігратися", — додав Модрич.

Наприкінці травня Лука Модрич продовжив контракт із мадридським "Реалом" — він виступатиме за свій клуб ще протягом одного сезону. У 2022 році виповниться 10 років із моменту переходу Модрича до складу "Галактікос".

Нагадаємо, Іспанія обіграла Хорватію в овертаймі та вийшла в 1/4 фіналу. На чвертьфінальній стадії збірна Іспанії зустрінеться зі Швейцарією, яка сенсаційно перемогла чинних чемпіонів світу збірну Франції в серії пенальті, завдяки промаху в серії пенальті, здійсненого головною зіркою французів Кілліаном Мбаппе.

Матч відбудеться 2 липня о 19:00 і пройде в Санкт-Петербурзі.

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