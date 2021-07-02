Легенда Германии завершила карьеру в сборной

Легендарный полузащитник больше не сыграет за сборную Германии — Евро-2020 стал его последним турниром в футболке Бундестим.

Полузащитник сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Кроос объявил о завершении выступлений за национальную сборную Германии.

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"106 матчей за Германию – и больше не будет. Я очень хотел бы, чтобы в итоге было 109 игр, чтобы в мою коллекцию трофеев появилось чемпионство Европы, я бы все сделал ради этого.

Я принял это решение давно и знал, что не сыграю на чемпионате мира 2022 года. Хочу сосредоточиться на матчах за "Реал".

Я очень горд носить эту футболку. Спасибо всем фанатам за поддержку, спасибо критикам за мотивацию", — написал Кроос в Instagram.

Напомним, Кроос выступал за сборную Германии с 2010 года. 31-летний полузащитник выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призером в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.

Ранее Фокус сообщал, что на чемпионате Европы завершил карьеру в сборной также коллега Крооса по мадридскому "Реалу", обладатель "Золотого мяча" хорват Лука Модрич.

В конце мая Лука Модрич продлил контракт с мадридским "Реалом" — он будет выступать за свой клуб еще в течение одного сезона. В 2022 году исполнится 10 лет с момента перехода Модрича в состав "галактикос".

Отметим, что Модрич выступает за "королевский" клуб с 2012 года. Ранее сообщалось, что хорват готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что "Реал" предлагает Модричу €12 млн за сезон и хорват может покинуть клуб, если стороны не придут к соглашению.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.