Легенда Німеччини завершив кар'єру в збірній

Легендарний півзахисник більше не зіграє за збірну Німеччини — Євро-2020 став його останнім турніром у футболці Бундестім.

Півзахисник збірної Німеччини і мадридського "Реалу" Тоні Кроос оголосив про завершення виступів за національну збірну Німеччини.

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"106 матчів за Німеччину — і більше не буде. Я дуже хотів би, щоб у результаті було 109 ігор, щоб у моїй колекцію трофеїв зʼявилося чемпіонство Європи, я б усе зробив заради цього.

Я прийняв це рішення давно і знав, що не зіграю на чемпіонаті світу 2022 року. Хочу зосередитися на матчах за "Реал".

Я дуже гордий носити цю футболку. Спасибі всім фанатам за підтримку, спасибі критикам за мотивацію", — написав Кроос в Instagram.

Нагадаємо, Кроос виступав за збірну Німеччини з 2010 року. 31-річний півзахисник вигравав чемпіонат світу у 2014 році, а також ставав бронзовим призером у 2010-му і посідав третє місце на чемпіонатах Європи у 2012 і 2016 році.

Раніше Фокус повідомляв, що на чемпіонаті Європи завершив карʼєру в збірній також колега Крооса по мадридському "Реалу", володар "Золотого мʼяча" хорват Лука Модрич.

У кінці травня Лука Модрич продовжив контракт з мадридським "Реалом" — він буде виступати за свій клуб ще протягом одного сезону. У 2022 році виповниться 10 років з моменту переходу Модрича до складу "галактікос".

Зазначимо, що Модрич виступає за "королівський" клуб з 2012 року. Раніше повідомлялося, що хорват готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в мадридському клубі.

Раніше повідомлялося, що "Реал" пропонує Модричу € 12 млн за сезон і хорват може покинути клуб, якщо сторони не домовляться між собою.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.