Скандал у збірній Франції: сім'ї Мбаппе, Погба і Рабйо і самі гравці посварилися під час матчу

Поразка від Швейцарії і несподіваний виліт з чемпіонату Європи — не єдина проблема в таборі збірної Франції.

Батьки Адріена Рабйо, Кіліана Мбаппе і Поля Погба посварилися прямо під час матчу чемпіонату Європи зі Швейцарією.

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Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став єдиним футболістом, який промахнувся у цьому матчі в серії післяматчевих пенальті, а Поль Погба забив третій гол, але збірна Швейцарії зрівняла рахунок через помилку Поля Погба.

Як повідомляє RMC Sport, мама Рабйо, яка також є і його агентом, була обурена помилками Погба і Мбаппе. Жінка почала лаятися після промаху Мбаппе, звинувачуючи сина сімʼї Мбаппе в зарозумілості.

За даними LʼEquipe, збірна Франції була погано готова до чемпіонату Європи, футболісти відволікалися на відеоігри і пізно лягали спати, дивлячись нічні матчі НБА.

Також за даними французької преси, футболісти скандалили між собою на полі прямо під час матчу з Швейцарією — Рабйо висунув претензію Полю Погба за недостатньо якісну гру в обороні, а захисник Рафаель Варан мав претензії по грі Бенджамена Павара.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2020 сталася сенсація: Франція програла Швейцарії в серії пенальті.

Раніше Фокус повідомляв, що легенда Німеччини завершив карʼєру у збірній. Кроос виступав за збірну Німеччини з 2010 року. 31-річний півзахисник вигравав чемпіонат світу у 2014 році, а також ставав бронзовим призером у 2010-му і займав третє місце на чемпіонатах Європи у 2012 і 2016 році.

Також Фокус повідомляв, що на чемпіонаті Європи завершив карʼєру в збірній також колега Крооса по мадридському "Реалу", володар "Золотого мʼяча" хорват Лука Модрич.

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