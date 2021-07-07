В Британии собрали 36 тыс. фунтов девочке, которая плакала на матче Англия-Германия (фото)

Девочку начали оскорблять в соцсетях футбольные фанаты. Поэтому житель Ньюпорта Джо Хьюс решил показать - "не все в Великобритании ужасны".

На матче Германия-Англия в объективы фотокамер попала плачущая девочка, с флагом Германии на лице. Ее команда проиграла Англии. В ответ один из жителей Британии организовал сбор средств для благотворительности. Об этом пишет BBC.

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Житель Ньюпорта Джо Хьюз организовал сбор средств, чтобы показать, что "не все в Великобритании ужасны" так как некоторые фанаты сборной Англии начала оскорблять плачущую девочку. В заявлении на странице по сбору денег написано, что они будут переданы семье девочки, а если их не найдут, то на благотворительность.

[ + – ] Джоэл Хьюз, начавший сборы Фото: BBC

"В интересах нашей дочери и нашей семьи мы хотели бы остаться конфиденциальными, однако мы хотим поблагодарить всех за вашу удивительную поддержку. Наша дочь хотела бы попросить ваши щедрые пожертвования в Unicef, зная, что ваша доброта пойдет на пользу", — указано в сообщении.

Первоначальной целью кампании был сбор 500 фунтов, но удалось собрать в разы больше денег — 36 тысяч фунтов стерлингов (около 1,3 млн гривен по курсу НБУ). Инициатор сборов говорит, что он не ожидал, что в его стране так много ксенофобии и нетолерантности, поэтому он захотел собрать средства.

Фанаты сборной Англии публиковали подобные мемы:

Фото: Reddit

Подпись к фото: "Английские фанаты: почему нас все ненавидят? Также английские фанаты: "Плачь больше, шлю*ха", "Никогда в жизни не гордился так Англией, чем когда я услышал, как полон людей паб начал пить, увидев плачущую 10-летнюю фанатку из Германии", "Плачущая немецкая девочка, какой же красивый знак", "Только несколько вещей в моей жизни приносили мне столько же удовольствия, как эта плачущая немецкая девочка, до свидания, животное".

Напомним, 29 июня Германия проиграла Англии в 1/8 финала Евро-2020 в Лондоне.

Ранее основатель Twitter продал свой первый пост в соцсети за 2,9 млн, все деньги он отправил на благотворительность.