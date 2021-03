Основатель Twitter продал свой первый пост почти за $3 млн

Текст публикации гласит: "просто настраиваю свой Twitter". Полученные деньги Дорси отправил на благотворительность.

Глава компании Twitter Джек Дорси сообщил, что продал на аукционе Valuables свой первый твит почти за 2,9 млн долларов США. Покупателем публикации в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) стал малазиец Сина Эстави, гендиректор стартапа Bridge Oracle.

Дорси рассказал, что перевел все полученные с продажи средства в биткоины (чуть больше 50 по текущему курсу) и отправил их благотворительной организации GiveDirectly для помощи Африке.

Сам твит остался в соцсети в свободном доступе. Он был написан 15 лет назад, 21 марта 2006 года, и его текст гласит: "just setting up my twttr" ("просто настраиваю свой Twitter").

NFT — это новые цифровые активы на базе блокчейна. Они позволяют гарантировать оригинальность предмета и право собственности владельца. В виде NFT существуют фото, видео, произведения искусства и GIF-файлы.

Отметим, в начале марта 10-секундный ролик с лежащим голым человеком, похожим на Дональда Трампа, продали за 6,6 млн долларов. Его также выставили на продажу в виде NFT.

А подруга Илона Маска продала примерно по 300 копий двух ее видеороликов в виде NFT за 48 часов продажи. Они были выставлены по фиксированной цене в 7500 долларов.