За 20 минут - почти 4,3 миллиона фунтов стерлингов: как зарабатывает подруга Илона Маска?

Самым дорогим, из проданных работ в модном стиле криптоискусства, стало видео с летающими херувимами, в котором звучит оригинальная песня Граймс "Anhedonia". Победитель аукциона заплатил за него почти 389 тысяч долларов.

Канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше), возлюбленная миллиардера Илона Маска и мать его шестого ребенка, заработала почти шесть миллионов долларов за 20 минут, продавая произведения искусства, которые, как пишет издание Daily Star, фактически не существуют.

Певица создала их в сотрудничестве со своим братом, цифровым художником Маком Бушером. Некоторые токены сопровождаются специально записанными музыкальными треками "Mars Theme", "Ærythe" и "Anhedonia".

Певица объявила об аукционе своей коллекции WarNymph в Twitter за день до ее поступления в продажу. 32-летняя Граймс выставила на продажу цифровые рисунки и видео в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Их невозможно повесить на стену или хотя бы даже прикоснуться к ним. Товар существует исключительно онлайн.

Два видеоролика, названные "Земля" и "Марс", были выставлены по фиксированной цене в 7500 долларов (5400 фунтов стерлингов) и проданы примерно по 300 копий каждый за 48 часов продажи.

Виртуальное искусство, в котором используется та же технология, что и в BitCoin, считается весьма дорогостоящим, потому что оно поставляется с цифровой квитанцией, называемой NFT — сокращенно от невзаимозаменяемого токена — с подписью художника, подтверждающей его подлинность.

Несмотря на отсутствие легкого доступа к фотографиям и копиям, растущий цифровой рынок почти мгновенно сделал некоторых художников миллионерами.

Шотландский крипто-король Тревор Джонс стал одним из лидеров рынка: фотографии Бэтмена были проданы за 468 000 долларов (334 000 фунтов стерлингов).

"Работа, над которой я работаю сейчас, возможно, самая дорогая, которую я когда-либо продал", — сказал он.

С каждым годом наш мир становится все более нереальным. Человечество погружается в реальность, созданную компьютерными технологиями. Виртуальная реальность проникает во сферы нашей жизни: от индустрии развлечений до медицины и сферы образования. VR, уже сегодня позволяет путешествовать по многим музеям мира и наслаждаться шедеврами великих мастеров. Онлайн-аукционы стали привычным занятием для парижских художественных музеев.