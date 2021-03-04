За 20 хвилин — майже 4,3 мільйони фунтів стерлінгів: як заробляє подруга Ілона Маска?

Найдорожчим, з проданих робіт у модному стилі криптомистецтва, стало відео з літальними херувимами, в якому звучить оригінальна пісня Граймс "Anhedonia". Переможець аукціону заплатив за нього майже 389 тисяч доларів.

Канадська співачка Граймс (справжнє ім'я Клер Буше), кохана мільярдера Ілона Маска і матір його шостої дитини, заробила майже шість мільйонів доларів за 20 хвилин, продаючи твори мистецтва, які, як пише видання Daily Star, фактично не існують.

Співачка створила їх у співпраці зі своїм братом, цифровим художником Маком Бушером. Деякі токени супроводжуються спеціально записаними музичними треками "Mars Theme", "Ærythe" й "Anhedonia".

Співачка оголосила про аукціон своєї колекції WarNymph у Twitter за день до її надходження в продаж. 32-річна Граймс виставила на продаж цифрові малюнки та відео у вигляді невзаємозамінних токенів (NFT). Їх неможливо повісити на стіну або хоча б навіть доторкнутися до них. Товар існує виключно онлайн.

Два відеоролики, названі "Земля" і "Марс", були виставлені за фіксованою ціною 7 500 доларів (5 400 фунтів стерлінгів) і продані приблизно по 300 копій кожен за 48 годин продажу.

Віртуальне мистецтво, в якому використовується та ж технологія, що й в BitCoin, вважається досить дорогим, тому що воно поставляється з цифровою квитанцією, званою NFT — скорочено від невзаємозамінного токена — з підписом художника, що підтверджує його справжність.

Незважаючи на відсутність легкого доступу до фотографій і копій, цифровий ринок, що постійно зростає, майже миттєво зробив деяких художників мільйонерами.

Шотландський крипто-король Тревор Джонс став одним із лідерів ринку: фотографії Бетмена були продані за 468 000 доларів (334 000 фунтів стерлінгів).

"Робота, над якою я працюю зараз, можливо, найдорожча, яку я коли-небудь продав", — сказав він.

З кожним роком наш світ стає все більш нереальним. Людство занурюється в реальність, створену комп'ютерними технологіями. Віртуальна реальність проникає у сфери нашого життя: від індустрії розваг до медицини і сфери освіти. VR, вже сьогодні дозволяє подорожувати по багатьох музеях світу й насолоджуватися шедеврами великих майстрів. Онлайн-аукціони стали звичним заняттям для паризьких художніх музеїв.