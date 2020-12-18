Свидание с "Мона Лизой" ушло с молотка за 80000 евро

Онлайн-участник торгов не пожалел денег за свидание со знаменитой Джокондой.

16 декабря, всемирно известный французский художественный музей «Лувр», вместе с аукционным домом Christie´s провел необычный аукцион "Bid for the Louvre" (в переводе «Ставка на Лувр»).

Вырученный доход, в размере 2,365 млн. ЕВРО, пойдет на поддержание различных общеобразовательных программ и компенсацию убытков, нанесенных пандемией.

На аукционе были представлены как традиционные лоты: картины современных художников (абстракциониста Пьера Сулажа), крупноформатная фотография с изображением залов Лувра немецкого фотографа Кандиды Хёфер (Candida Höfer), драгоценности от Cartier, образцы парфюма от Louis Vuitton так и уникальные лоты: частная экскурсия по музею с его директором Жаном-Люком Мартинесом и осмотром итальянских шедевров, представленных в Большой галерее ( «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, творения Рафаэля, Караваджо или Веронезе), ночная экскурсия по музею при свете фонарей и посещение симфонического концерта в одном из залов музея.

Нужно отметить, что каждый год «Мона Лиза» снимается со стены и ненадолго вынимается из витрины. Этот шедевр, написанный мастером эпохи Высокого Возрождения около 1503 года на очень тонкой панели из тополя, находится под угрозой трещины. А с 1956 года картина постоянно находится под пуленепробиваемым стеклом после неоднократных покушений вандалов. Считается, что Мона Лиза — это Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.

Кураторы музея используют малейшую возможность, чтобы проверить состояние самой известной в мире картины. Однако никогда ранее при этом не присутствовали посторонние посетители музея. За 80 тысяч евро неизвестный купил уникальную встретиться взглядом с Моной Лизой и полюбоваться этой культовой работой вблизи.

Не так давно парижский музей Лувр смог за месяц собрать через Интернет 1 млн. евро пожертвований частных лиц на приобретение картин «Три Грации» работы немецкого живописца Лукаса Кранаха (1472-1553)