Авто для ВСУ продаются, а гуманитарка гниет: под Киевом вспыхнул скандал с волонтерами (видео)

Подозреваемая в массовых хищениях "волонтер" в начале вторжения ВС РФ завозила автомобили для ВСУ, а затем перепродавала их. Дельцы накапливали тонны гуманитарной помощи, а военные получила просроченные лекарства и продукты.

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В Киевской области разгорается скандал с участием женщины, называвшей себя волонтером для ВСУ. Возле базы отдыха в Бориспольском районе посреди поля нашли разбросанную гуманитарную помощь, которую собирали для ВСУ, сообщает "ТСН".

Активисты говорят, что помощь на фронт не доехала, как и закупленные благотворительным фондом автомобили за пожертвования. Обвиняемая перепродавала машины.

Во время заседания суда жена одного из защитников, постоянно отправлявшая деньги на поддержку армии просила волонтера посмотреть ей в глаза. Однако женщина отвернулась, на что другая выкрикнула, что проклинает ее.

Нацполиция Украины сообщила "ТСН", что в Бориспольском районе глава одной из благотворительных организаций вместе с волонтером организовали схему незаконной продажи автомобилей, ввезенных как гуманитарная помощь. Подозреваемых задержали при получении более $19 000, им грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители говорят, что "волонтеры" работали масштабно: за период с 2022 по 2024 годы они ввезли в Украину более 680 транспортных средств. Оформляли авто по льготной процедуре и регистрировали на благотворительный фонд как гуманитарную помощь. После этого часть машин продавали в Бориспольском районе.

Фигуранткой дела стала Ирина В. О ее деятельности также знает бывший командир батальона теробороны Ярослав Годунок. Во время наступления ВС РФ на Киевскую область он отвечал за зону в районе объездной Борисполя, где была база территориальной обороны.

"Когда война от Киевщины отступила, мы начали там создавать школу дронов. Потом приехала эта женщина, которая называла себя волонтером. Сказала, что хочет сделать здесь реабилитационный центр. Поначалу она действительно помогала", — объясняет военный.

Уже через год подозреваемая в хищениях начала давать просроченные продукты и лекарства. Женщина накапливала гуманитарную помощь.

"Тоннами лежали разные товары: лекарства, были буржуйки и прочее. Возникло много вопросов, начались скандалы… У нас появилась информация, что при ее участии продается гуманитарка на рынке", — продолжил он.

История скандала с гуманитарной помощью под Борисполем

В сюжете ТСН не указывается, когда случился скандал. Очевидно, речь идет о событиях сентября 2024 года, когда в окрестностях Борисполя обнаружили огромное "кладбище" гуманитарной помощи.

На кадрах было видно, как выброшенные продукты, медикаменты и другие необходимые вещи просто гниют на улице. Территорию арендовал благотворительный фонд "Мавка", ее представитель Ирина Войтенко уверяла, что волонтеры и военные оставляли свои грузы на хранение и по неизвестным причинам не хотели забирать их.

"Иногда ломаются автомобили, кто-то не может забрать груз. Они могут его оставить у меня и потом приехать забрать", — объясняла она.

Напомним, волонтер из Северодонецка Юрий Широков рассказывал о страшной гуманитарной ситуации в Покровске. В городе нет воды и тепла.

Директор одной из компаний завозил в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи и затем продавал их. Ввезенные товары продавали в магазине Киева.