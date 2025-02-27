Авто для ЗСУ продаються, а гуманітарка гниє: під Києвом спалахнув скандал із волонтерами (відео)

Підозрювана в масових розкраданнях "волонтерка" на початку вторгнення ЗС РФ завозила автомобілі для ЗСУ, а потім перепродавала їх. Ділки накопичували тонни гуманітарної допомоги, а військові отримували протерміновані ліки та продукти.

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У Київській області розгорається скандал за участю жінки, яка називала себе волонтеркою для ЗСУ. Біля бази відпочинку в Бориспільському районі посеред поля знайшли розкидану гуманітарну допомогу, яку збирали для ЗСУ, повідомляє "ТСН".

Активісти кажуть, що допомога на фронт не доїхала, як і закуплені благодійним фондом автомобілі за пожертви. Обвинувачена перепродавала машини.

Під час засідання суду дружина одного із захисників, яка постійно відправляла гроші на підтримку армії, просила волонтерку подивитися їй у вічі. Однак жінка відвернулася, на що інша вигукнула, що проклинає її.

Нацполіція України повідомила "ТСН", що в Бориспільському районі голова однієї з благодійних організацій разом із волонтером організували схему незаконного продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога. Підозрюваних затримали під час отримання понад $19 000, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці кажуть, що "волонтери" працювали масштабно: за період з 2022 по 2024 роки вони ввезли в Україну понад 680 транспортних засобів. Оформляли авто за пільговою процедурою і реєстрували на благодійний фонд як гуманітарну допомогу. Після цього частину машин продавали в Бориспільському районі.

Фігуранткою справи стала Ірина В. Про її діяльність також знає колишній командир батальйону тероборони Ярослав Годунок. Під час наступу ЗС РФ на Київську область він відповідав за зону в районі об'їзної Борисполя, де була база територіальної оборони.

"Коли війна від Київщини відступила, ми почали там створювати школу дронів. Потім приїхала ця жінка, яка називала себе волонтеркою. Сказала, що хоче зробити тут реабілітаційний центр. Спочатку вона дійсно допомагала", — пояснює військовий.

Уже за рік підозрювана в розкраданнях почала давати прострочені продукти та ліки. Жінка накопичувала гуманітарну допомогу.

"Тоннами лежали різні товари: ліки, були буржуйки та інше. Виникло багато запитань, почалися скандали… У нас з'явилася інформація, що за її участі продається гуманітарка на ринку", — продовжив він.

Історія скандалу з гуманітарною допомогою під Борисполем

У сюжеті ТСН не вказується, коли стався скандал. Вочевидь, ідеться про події вересня 2024 року, коли на околицях Борисполя виявили величезний "цвинтар" гуманітарної допомоги.

На кадрах було видно, як викинуті продукти, медикаменти та інші необхідні речі просто гниють на вулиці. Територію орендував благодійний фонд "Мавка", її представниця Ірина Войтенко запевняла, що волонтери та військові залишали свої вантажі на зберігання і з невідомих причин не хотіли забирати їх.

"Іноді ламаються автомобілі, хтось не може забрати вантаж. Вони можуть його залишити в мене і потім приїхати забрати", — пояснювала вона.

Нагадаємо, волонтер із Сіверськодонецька Юрій Широков розповідав про страшну гуманітарну ситуацію в Покровську. У місті немає води й тепла.

Директор однієї з компаній завозив в Україну шоломи і бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги і потім продавав їх. Ввезені товари продавали в магазині Києва.