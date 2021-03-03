10-секундный ролик с голым Трампом продали за $6,6 млн на криптовалютной бирже (видео)

Видео выставил на продажу коллекционер из Майями Пабло Родригес-Фрайле, который в октябре прошлого года заплатил за него автору $67 тысяч.

Ролик продолжительностью в 10 секунд с изображенным в нем лежащим голым человеком, похожим на Дональда Трампа и с надписью Loser, на теле, вокруг которого кипит жизнь, продали на криптовалютной бирже Nifty Gateway за $6,6 млн. долларов, сообщает Reuters. Оплата была произведена в криптовалюте Ethereum.

Автором видео является цифровой художник Beeple, настоящее имя которого Майк Винкельманн, а работа называется "Перекресток" и посвящена результатам выборов в США. А продавал ролик коллекционер из Майями Пабло Родригес-Фрайле, который в октябре прошлого года купил запись у художника за $67 тысяч.

Видео является новым типом цифрового актива, также известного как невзаимозаменяемый токен (NFT), и было аутентифицировано с помощью блокчейна. Эта технология позволяет публично определять предметы как единственные в своем роде, в отличие от традиционных онлайн-объектов, которые можно воспроизводить бесконечно. NFT стал популярным во времена пандемии, поскольку энтузиасты и инвесторы пытаются потратить деньги на произведения искусства, существующие только в Сети.

Понятие "не взаимозаменяемые" относится к предметам, которые нельзя обменять на аналогичной основе, поскольку каждый из них уникален — в отличие от "взаимозаменяемых" активов, таких как доллары, акции или слитки драгметалла. Примеры NFT варьируются от цифровых произведений искусства и спортивных карточек до кусочков земли в виртуальных средах или эксклюзивного использования имени кошелька с криптовалютой. Это похоже на борьбу за доменные имена в первые дни Интернета.

"Вы можете пойти в Лувр и сфотографировать Мона Лизу, и вы можете поставить ее там, но это не имеет никакой ценности, потому что не имеет происхождения или истории работы. Реальность такова, что это очень, очень ценно из-за того, кто за этим стоит", – пояснил Родригес-Фрайле. По его словам, он первыми купил работу Beeple, потому что знал о творчестве американского художника.

[ + – ] Изначально коллекционер Пабло Родригес-Фрайле заплатил за эту работу $67 тыс.

О том, что мир все больше погружается в сферу цифровых экономических отношений, говорит курс биткоина, который 22 февраля преодолел отметку в $58 тысяч. Немало способствовало его росту и решение компании Tesla инвестировать в криптовалюту $1,5 млрд. После резкого подъема биткоин потерял позиции, опустившись ниже $50 тысяч, однако сейчас наблюдается его постепенный рост.