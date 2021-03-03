10-секундний ролик з голим Трампом продали за $ 6,6 млн на криптовалютній біржі (відео)

Відео виставив на продаж колекціонер з Майямі Пабло Родрігес-Фрайле, який у жовтні минулого року заплатив за нього автору $67 тисяч.

Ролик тривалістю 10 секунд із зображеною у ньому лежачою голою людиною, схожою на Дональда Трампа і з написом Loser, на тілі, навколо якого вирує життя, продали на криптовалютній біржі Nifty Gateway за $6,6 млн доларів, повідомляє Reuters. Оплату провели у криптовалюті Ethereum.

Автором відео є цифровий художник Beeple, справжнє ім'я якого Майк Вінкельманн, а робота називається "Перехрестя" і присвячена результатам виборів у США. А продавав ролик колекціонер з Майямі Пабло Родрігес-Фрайле, який у жовтні минулого року купив запис у художника за $67 тисяч.

Відео є новим типом цифрового активу, також відомим як невзаємозамінний токен (NFT), і було аутентифіковане за допомогою блокчейну. Ця технологія дозволяє публічно визначати предмети як єдині у своєму роді, на відміну від традиційних онлайн-об'єктів, які можна відтворювати нескінченно. NFT став популярним за часів пандемії, оскільки ентузіасти та інвестори намагаються витратити гроші на твори мистецтва, які існують тільки в Мережі.

Поняття «не взаємозамінні" стосується предметів, які не можна обміняти на аналогічній основі, оскільки кожен з них унікальний — на відміну від "взаємозамінних" активів, таких як долари, акції або злитки дорогоцінного металу. Приклади NFT варіюються від цифрових творів мистецтва і спортивних карток до шматочків землі у віртуальних середовищах або ексклюзивного використання імені гаманця з криптовалюта. Це схоже на боротьбу за доменні імена у перші дні Інтернету.

"Ви можете піти в Лувр і сфотографувати Мона Лізу, і ви можете поставити її там, але це не має ніякої цінності, тому що не має походження або історії роботи. Реальність така, що це дуже, дуже цінно через те, хто за цим стоїть", — пояснив Родрігес-Фрайле. За його словами, він першими купив роботу Beeple, тому що знав про творчість американського художника.

[ + – ] Спочатку колекціонер Пабло Родрігес-Фрайле заплатив за цю роботу $67 тис

Про те, що світ все більше занурюється у сферу цифрових економічних відносин, говорить курс біткоїна, який 22 лютого подолав позначку $58 тисяч. Непогано посприяло його зростанню і рішення компанії Tesla інвестувати в криптовалюту $1,5 млрд. Після різкого підйому біткоїн втратив позиції, опустившись нижче $50 тисяч, однак зараз спостерігається його поступове зростання.