Стоимость биткоина резко опустилась ниже 50 тыс долл

Еще недавно биткоин торговался по 58 тыс долларов.

Стоимость биткоина резко опустилась ниже 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По данным биржи, рано утром 23 февраля курс криптовалюты составил около 49 275 долларов. После девяти утра криптомонета торгуется в пределах 49 900.

[ + – ] coindesk

При этом еще 20 февраля биткоин торговался по 57 тыс долл. Максимальная цена криптовалюты за все время торгов – 58 332 тыс долл. Таким образом за последние сутки стоимость биткоина снизилась более чем на 10%.

Согласно данным, приведенным на сайте CoinMarketCap, капитализация криптовалюты достигла значения в $1,07 трлн. С начала года она выросла более чем на $524 млрд.

После заявления производителя электромобилей Tesla Илона Маска инвестировать в биткоины $1,5 млрд цена криптовалюты неуклонно идет вверх. Компания Tesla, купившая в январе 2021 года в рамках новой инвестиционной политики биткоины на $1,5 миллиарда, заработала уже на них $1,08 млрд долларов.