Вартість біткоїну різко опустилася нижче 50 тис дол

Ще недавно біткоїн торгувався за 58 тис доларів.

Вартість біткоїну різко опустилася нижче 50 тисяч доларів. Про це свідчать дані Coindesk.

За даними біржі, рано-вранці 23 лютого курс криптовалюти становив близько 49 275 доларів. Після дев'ятої ранку криптомонета торгується в межах 49 900.

[ + – ] coindesk

При цьому ще 20 лютого біткоїн торгувався за 57 тис дол. Максимальна ціна криптовалюти за весь час торгів — 58 332 тис дол. Таким чином за останню добу вартість біткоїну знизилася на понад 10%.

Згідно з даними, наведеними на сайті CoinMarketCap, капіталізація криптовалюти досягла значення в $ 1,07 трлн. З початку року вона зросла на понад $ 524 млрд.

Після заяви виробника електромобілів Tesla Ілона Маска інвестувати в біткоїн $ 1,5 млрд ціна криптовалюти неухильно йде вгору. Компанія Tesla, яка купила в січні 2021 року в рамках нової інвестиційної політики біткоїн на $ 1,5 мільярда, заробила вже на них $ 1,08 млрд доларів.