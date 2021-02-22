Новый рекорд биткоина: криптовалюта преодолела отметку $58 тысяч

Курс криптовалюты с 9 февраля устанавливает рекорды практически каждый день

В ночь с 21 на 22 февраля курс биткоина установил очередной рекорд, впервые в истории поднявшись выше отметки в 58 тысяч долларов.

Согласно данным CoinDesk, после нового рекорда курс криптовалюты откатился к 56,5 тыс. долларов, на котором и держался большую часть выходных.

[ + – ] Курс биткоина в ночь с 21 на 22 февраля

Напомним, 20 февраля стоимость биткоина взлетела до $57 тысяч.

Согласно данным, приведенным на сайте CoinMarketCap, капитализация криптовалюты достигла значения в $1,07 трлн. С начала года она выросла более чем на $524 млрд.

После заявления производителя электромобилей Tesla Илона Маска инвестировать в биткоины $1,5 млрд цена криптовалюты неуклонно идет вверх.

Фокус сообщал, что в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.

Также мы писали, что крупнейший в мире поставщик платежных услуг в биткойнах и криптовалюте – сервис BitPay, выпускающий одноименные платежные карты, добавил поддержку электронного кошелька Apple Pay.