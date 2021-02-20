Стоимость биткоина взлетела до $57 тысяч

Начиная с 9 февраля, курс криптовалюты стремится вверх, буквально ежедневно устанавливая новые рекорды.

Курс биткоина преодолел очередной исторический максимум в $57 тысяч. Такая информация зафиксирована на портале Coin Desk, отображающем стоимость криптовалюты в реальном времени.

Как видно на графике, 20 февраля в 16:14 его курс составил $57, 383.04. Уже через час он снизился более чем на $1000.

По данным, приведенным на сайте CoinMarketCap, капитализация криптовалюты достигла значения в $1,07 трлн. С начала года она выросла более чем на $524 млрд.

После заявление производителя электромобилей Tesla инвестировать в биткоины $1,5 млрд цена криптовалюты неуклонно идет вверх. 9 февраля она преодолела отметку в $48 тыс. 19 февраля курс побил очередной рекорд, подорожав до $53 тыс.

Напомним, самый крупный мировой поставщик платежных услуг в криптовалюте, сервис BitPay, добавил поддержку электронного кошелька Apple Pay. Теперь все обладатели дебетовых карт BitPay смогут привязать их в Apple Wallet, чтобы расплачиваться биткоинами в магазинах или переводить их в другую валюту по своему желанию.

В свою очередь американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, от покупки биткоинов предостерег. Он уверен, что криптовалюта – это пузырь, который снова лопнет, как уже было в 2017 году.