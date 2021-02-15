Автор концепции "черного лебедя" Нассим Талеб начал избавляться от биткоинов

Привлекательность криптовалют во многом объясняется их использованием для "схем". Но это изменится, так как крипты отслеживать легче, чем наличные.

Из-за своей волатильности любая криптовалюта не сможет стать ни платежным средством, ни активом, защищающим от рисков. Об этом написал в Twitter американский публицист, экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб.

"Я избавляюсь от своих биткоинов", — заявил он

Талеб считает, валюта не должна быть более волатильной, чем то, что за нее можно купить или продать. "Вы не можете устанавливать цену на товары в биткоинах, — подчеркнул Талеб. – В этом отношении это провал (по крайней мере, на данный момент)".

Он отметил, что биткоин поддерживают только "социопаты, отрицающие COVID-19 и имеющие развитость на уровне амебы".

Талеб добавил, что привлекательность криптовалют во многом объясняется возможностью использовать их для уменьшения налогов и отмывания денег. Но это изменится, так как их отслеживать легче, чем наличные.

Несколькими днями ранее биткоинов предостерег американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Он написал колонку для FT после того, как компания Tesla Илона Маска купила биткоинов на 1,5 млрд долларов и спровоцировала новую волну подорожания криптовалют.

[ + – ] Динамика курса биткоина к доллару

Рубини уверен, что криптовалюты – это пузырь, который снова лопнет, как уже было в 2017 году. Он назвал несколько причин не инвестировать в биткоин:

его цена крайне волатильна, а сообщения о недобросовестном поведении участников рынка встречаются слишком часто;

фундаментальная стоимость биткоина "равна нулю и стала бы отрицательной, если бы на ее масштабное, загрязняющее окружающую среду и энергозатратное производство распространялся углеродный налог";

биткоин не является расчетной единицей или масштабируемым средством оплаты. Хотя Tesla и заявила, что планирует принимать биткоины для оплаты за свою продукцию, другие компании почти не используют криптовалюты для оплаты товаров и услуг.

Рубини указывает на то, что криптовалюты нельзя расценивать как активы. В отличие от ценных бумаг и коммерческой недвижимости они не создают денежный поток. В отличие от золота и жилой недвижимости они не имеют практического применения. В отличие от традиционных валют не предоставляют ликвидность и не могут использоваться для платежей.

Напомним, в апреле прошлого года Талеб говори, что люди оказались умнее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая с опозданием реагирует на угрозы коронавируса. Именно непонимание того, насколько коронавирус серьезен, и привело к значительному числу смертей.

Недавний активный рост стоимости биткоина начался 15 декабря 2020 года, когда курс достиг 20 тысяч долларов.

В конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.

"Потребление электроэнергии биткоином и, следовательно, производство CO2 постоянно увеличиваются и будут расти в будущем. Очень плохо, что вся эта энергия буквально тратится на игру в лотерею", – говорит Дэвид Джерард, автор книги "Атака 50-футового блокчейна".