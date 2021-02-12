Биткоин потребляет больше электроэнергии, чем Аргентина и немного меньше Украины

Майнинг криптовалюты растет с каждым годом, что приводит к выбросам еще большего количества CO2.

Согласно анализу Кембриджского университета, биткоин ежегодно потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина, но меньше чем Украина. Об этом сообщает ВВС.

Дело в том, что "майнинг" криптовалюты требует много энергии и тяжелых компьютерных вычислений для проверки транзакций.

Кембриджские исследователи выяснили, что весь процесс майнинга потребляет около 121,36 терраватт-часов (ТВтч) в год, и вряд ли потребление снизится, если курс криптовалюты не упадет.

По словам исследователя из Центра альтернативных финансов Кембриджского университета Мишеля Раухса, который стал соавтором онлайн-инструмента для расчета энергопотребления, по мере роста цен растет и потребление энергии.

"Биткоин по своей сути потребляет огромное количество электроэнергии. Ситуация не изменится в будущем, если только цена на криптовалюту не упадет", – говорит Раухс.

Созданный онлайн-инструмент оценил потребление электроэнергии биткоинов выше Аргентины (121 ТВт-ч), Нидерландов (108,8 ТВт-ч) и Объединенных Арабских Эмиратов (113,20 ТВт-ч). Энергопотребление криптовалютой постепенно приближается к Норвегии (122,20 ТВт-ч), за которой следует Украина.

Фото: BBC

"Потребление электроэнергии биткоином и, следовательно, производство CO2 постоянно увеличиваются и будут расти в будущем. Очень плохо, что вся эта энергия буквально тратится на игру в лотерею", – говорит Дэвид Джерард, автор книги "Атака 50-футового блокчейна".

А прошлый понедельник, 8 февраля, цена на биткоин резко выросла после того, как Tesla объявила о своем решении инвестировать в криптовалюту.

Но аналитики говорят, что такие инвестиции компании противоречат ее прежней экологической позиции.

"Илон Маск отбросил назад много хороших усилий Tesla по продвижению энергетического перехода. В 2020 году Tesla получила экологические субсидии на 1,5 млрд долларов за счет налогоплательщиков. В это же время, Маск вложил 1,5 млрд долларов в биткоин, который добывается с помощью электроэнергии, получаемой от сжигания угля. Получение Маском субсидии требует дополнительного анализа", – отмечает Джерард.

Эксперт предлагает ввести углеродный налог на криптовалюты, чтобы компенсировать часть негативной модели потребления.