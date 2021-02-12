Біткоїн споживає більше електроенергії, ніж Аргентина, і трохи менше за Україну

Майнінг криптовалюти зростає з кожним роком, що призводить до викидів ще більшої кількості CO2.

Згідно з аналізом Кембриджського університету, біткоїн щорічно споживає більше електроенергії, ніж уся Аргентина, але менше, ніж Україна. Про це повідомляє ВВС.

Справа в тому, що "майнінг" криптовалюти вимагає багато енергії і важких комп'ютерних обчислень для перевірки транзакцій.

Кембриджські дослідники з'ясували, що весь процес майнінгу споживає близько 121,36 терраватт-годин (ТВтг) на рік, і навряд чи споживання знизиться, якщо курс криптовалюти не впаде.

За словами дослідника з Центру альтернативних фінансів Кембриджського університету Мішеля Раухса, який став співавтором онлайн-інструменту для розрахунку енергоспоживання, у міру зростання цін зростає і споживання енергії.

"Біткоїн за своєю суттю споживає величезну кількість електроенергії. Ситуація не зміниться в майбутньому, якщо тільки ціна на криптовалюту не впаде", — говорить Раухс.

Створений онлайн-інструмент оцінив споживання електроенергії біткоїнами вище за Аргентину (121 ТВт-год), Нідерланди (108,8 ТВт-год) і Об'єднані Арабські Емірати (113,20 ТВт-год). Енергоспоживання криптовалюти поступово наближається до Норвегії (122,20 ТВт-год), за якою слідує Україна.

"Споживання електроенергії біткоїнами і, отже, виробництво CO2 постійно збільшуються і будуть рости в майбутньому. Дуже погано, що вся ця енергія буквально витрачається на гру в лотерею", — говорить Девід Джерард, автор книги "Атака 50-футового блокчейну".

А минулого понеділка, 8 лютого, ціна на біткоїни різко зросла після того, як Tesla оголосила про своє рішення інвестувати в криптовалюту.

Але аналітики говорять, що такі інвестиції компанії суперечать її колишній екологічній позиції.

"Ілон Маск відкинув назад багато хороших зусиль Tesla з просування енергетичного переходу. У 2020 році Tesla отримала екологічні субсидії на 1,5 млрд доларів за рахунок платників податків. У цей же час, Маск вклав 1,5 млрд доларів в біткоїни, які видобуваються за допомогою електроенергії, одержуваної від спалювання вугілля. Отримання Маском субсидії вимагає додаткового аналізу", — зазначає Джерард.

Експерт пропонує ввести вуглецевий податок на криптовалюту, щоб компенсувати частину негативної моделі споживання.