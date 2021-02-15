Автор концепції "чорного лебедя" Нассім Талеб почав позбуватися від біткоїнів

Привабливість криптовалюти багато в чому пояснюється її використанням для "схем". Але це зміниться, оскільки крипту відстежувати легше, ніж готівку.

Через свою волатильність будь-яка криптовалюта не зможе стати ні платіжним засобом, ні активом, що захищає від ризиків. Про це написав у Twitter американський публіцист, економіст і трейдер, автор книги "Чорний лебідь" Нассім Талеб.

"Я рятуюся від своїх біткоїнів", — заявив він

Талеб вважає, валюта не повинна бути більш волатильною, ніж те, що за неї можна купити чи продати. "Ви не можете встановлювати ціну на товари в біткоїнах, — підкреслив Талеб. — У цьому відношенні це провал (принаймні наразі)".

Він зазначив, що біткоїни підтримують тільки "соціопати, які заперечують COVID-19 і мають розвиненість на рівні амеби".

Талеб додав, що привабливість криптовалюта багато в чому пояснюється можливістю використовувати їх для зменшення податків і відмивання грошей. Але це зміниться, оскільки їх відстежувати легше, ніж готівку.

Декількома днями раніше біткоїни застеріг американський економіст Нуріель Рубіні, котрий передбачив світову фінансову кризу 2008-2009 років. Він написав колонку для FT після того, як компанія Tesla Ілона Маска купила біткоїни на 1,5 млрд доларів і спровокувала нову хвилю подорожчання криптовалюти.

[ + – ] Динаміка курсу біткоїну до долара

Рубіні впевнений, що криптовалюта — це міхур, який знову лусне, як уже було у 2017 році. Він назвав кілька причин не інвестувати в біткоїни:

його ціна вкрай волатильна, а повідомлення про недобросовісну поведінку учасників ринку зустрічаються дуже часто;

фундаментальна вартість біткоїну "дорівнює нулю і стала б негативною, якби на її масштабне, забруднювальне навколишнє середовище і енерговитратне виробництво поширювався вуглецевий податок";

біткоїни не є розрахунковою одиницею або масштабним засобом оплати. Хоча Tesla і заявила, що має намір брати біткоїни для оплати за свою продукцію, інші компанії майже не використовують криптовалюту для оплати товарів і послуг.

Рубіні вказує на те, що криптовалюту не можна розцінювати як активи. На відміну від цінних паперів і комерційної нерухомості вони не створюють грошовий потік. На відміну від золота і житлової нерухомості вони не мають практичного застосування. На відміну від традиційних валют не пропонують ліквідність і не можуть використовуватися для платежів.

Нагадаємо: у квітні минулого року Талеб говорив, що люди виявилися розумнішими Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка із запізненням реагує на загрози коронавірусу. Саме нерозуміння того, наскільки коронавірус серйозний, і призвело до значної кількості смертей.

Нещодавнє активне зростання вартості біткоїну розпочалося 15 грудня 2020 року, коли курс досяг 20 тисяч доларів.

У кінці січня уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.

"Споживання електроенергії біткоїном і, отже, виробництво CO2 постійно збільшуються і будуть рости в майбутньому. Дуже погано, що вся ця енергія буквально витрачається на гру в лотерею", — говорить Девід Джерард, автор книги "Атака 50-футового блокчейну".