Почти 43,5 тыс. долларов: Bitcoin установил новый исторический рекорд

За сутки цена Bitcoin возросла более, чем на 9%.

8 февраля 2021 года Bitcoin снова побил исторический максимум стоимости. Судя по данным сайта Coindesk, в пиковый момент единица криптовалюты торговалась по цене 43 485 долларов США.

[ + – ] Стоимость Bitcoin Фото: скриншот

8 февраля на открытии торгов криптовалюта торговалась по 38 883 долларов за единицу.

Активный рост Bitcoin начался с 15 декабря 2020 года, когда курс начал увеличиваться и достиг 20 тысяч долларов.

На момент написания новости стоимость других криптовалют за прошедшие сутки изменилась следующим образом:

Ethereum (ETH) вырос на 4,75% — $1713,22

XRP — упал на 2,15% — $0,432

XLM — упал на 6,5% — $0,389

USDT — вырос на 0,05% — $1.00

Напомним, в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.