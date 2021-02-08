Економіка
Майже 43,5 тис. доларів: Bitcoin встановив новий історичний рекорд
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За добу ціна Bitcoin зросла на понад 9%.
8 лютого 2021 року Bitcoin знову побив історичний максимум вартості. Судячи за даними сайту Coindesk, у піковий момент одиниця криптовалюти торгувалася за ціною 43 485 доларів США.
8 лютого на відкритті торгів криптовалюта торгувалася по 38 883 доларів за одиницю.
Активне зростання Bitcoin почалося з 15 грудня 2020 року, коли курс почав збільшуватися і досяг 20 тисяч доларів.
На момент написання новини вартість інших криптовалют за минулу добу змінилася таким чином:
Ethereum (ETH) виріс на 4,75% — $ 1713,22
XRP — впав на 2,15% — $ 0,432
XLM — впав на 6,5% — $ 0,389
USDT — виріс на 0,05% — $ 1.00
Нагадаємо: у кінці січня уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.