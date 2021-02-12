Владельцы Apple Pay смогут рассчитываться в магазинах биткоинами

Нововведение позволит владельцам Apple-кошелька платить в криптовалюте за товары и услуги везде, где принимаются карты Mastercard.

Крупнейший в мире поставщик платежных услуг в биткойнах и криптовалюте – сервис BitPay, выпускающий одноименные платежные карты, добавил поддержку электронного кошелька Apple Pay.

"Волнующий день для пользователей приложения BitPay Wallet из США. Теперь вы можете добавить свою карту BitPay в Apple Pay®, чтобы совершать покупки в Интернете и в магазине за криптовалюту", – отметил сервис у себя в Twitter в пятницу, 12 февраля.

Теперь владельцы дебетовых карт BitPay смогут добавить их в Apple Wallet и тратить свои биткоины без перевода их в другую валюту, сообщается в объявлении компании:

"Если вы уже являетесь пользователем BitPay Prepaid MasterCard, вы можете добавить карту в Apple Pay, открыв приложение Wallet на своем iPhone, нажав кнопку "+" в правом верхнем углу, а затем выполнив стандартный процесс настройки Apple Pay".

Таким образом, держатели карт BitPay уже могут совершать покупки за биткоины в магазинах, приложениях и в Интернете, а клиенты, еще ожидающие доставки своей пластиковой карты в "физическом" виде, могут уже ней пользоваться приложение BitPay Wallet, добавив свою виртуальную карту в Apple Wallet.

[ + – ] Twitter / @BitPay

Иными словами, нововведение решает проблемы с "легальностью" криптовалюты как платежного средства и позволяет использовать "цифровые деньги" везде, где обслуживаются карты Mastercard, с которым у BitPay заключен договор.

Как сообщается в материале "Business Wire", подключение поддержки Google Pay и Samsung Pay запланировано в конце первого квартала текущего года, то есть – уже до конца марта. Издание напомнило, что аналитики "RBC Capital Market" посоветовали Apple создать собственную криптобиржу и перевести часть активов в биткоин, выразив уверенность, что это стратегическое решение "принесет больше прибыли, чем попытки монополизировать рынок беспилотных автомобилей".

Отметим, что платформа "BitPay" является одной из крупнейших платежных систем в сегменте цифровых активов, позволяя своим пользователям отправлять и получать криптовалютные и фиатные (необеспеченные золотом) платежи. По данным компании, в прошлом году она обрабатывала в месяц свыше 94 тысяч транзакций, из которых свыше 80% – приходилось на расчеты в биткоине.