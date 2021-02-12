Власники Apple Pay зможуть розраховуватися в магазинах біткоїнами

Нововведення дозволить власникам Apple-гаманця платити криптовалютою за товари і послуги всюди, де приймаються карти Mastercard.

Найбільший в світі постачальник платіжних послуг у біткоїнах і криптовалюті — сервіс BitPay, який випускає однойменні платіжні карти, додав підтримку електронного гаманця Apple Pay.

"Визначний день для користувачів додатку BitPay Wallet зі США. Тепер ви можете додати свою карту BitPay в Apple Pay®, щоб здійснювати покупки в Інтернеті та в магазині за криптовалюту", — зазначив сервіс у себе в Twitter у п'ятницю, 12 лютого.

Тепер власники дебетових карт BitPay зможуть додати їх в Apple Wallet і витрачати свої біткоїни без переведення їх в іншу валюту, повідомляється в оголошенні компанії:

"Якщо ви вже є користувачем BitPay Prepaid MasterCard, ви можете додати карту в Apple Pay, відкривши додаток Wallet на своєму iPhone, натиснувши кнопку "+" у правому верхньому кутку, а потім виконавши стандартний процес налаштування Apple Pay".

Таким чином, власники карток BitPay вже можуть здійснювати покупки за біткоїни в магазинах, додатках і в Інтернеті, а клієнти, які ще чекають доставки своєї пластикової карти в "фізичному" вигляді, можуть вже нею користуватися в додатку BitPay Wallet, додавши свою віртуальну карту в Apple Wallet .

Іншими словами, нововведення вирішує проблеми з "легальністю" криптовалюти як платіжного засобу та дозволяє використовувати "цифрові гроші" всюди, де обслуговуються картки Mastercard, з яким у BitPay укладений договір.

Як повідомляється в матеріалі "Business Wire", підключення підтримки Google Pay і Samsung Pay заплановане наприкінці першого кварталу поточного року, тобто — вже до кінця березня. Видання нагадало, що аналітики "RBC Capital Market" порадили Apple створити власну криптобіржу та перевести частину активів у біткоїни, висловивши впевненість, що це стратегічне рішення "принесе більше прибутку, ніж спроби монополізувати ринок безпілотних автомобілів".

Зазначимо, що платформа "BitPay" є однією з найбільших платіжних систем у сегменті цифрових активів, дозволяючи своїм користувачам надсилати й отримувати криптовалютні та фіатні (незабезпечені золотом) платежі. За даними компанії, минулого року вона обробляла на місяць понад 94 тисячі транзакцій, з яких понад 80% — припадало на розрахунки в біткоїні.