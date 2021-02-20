Вартість біткоїна злетіла до $ 57 тисяч

Починаючи з 9 лютого, курс криптовалюти прямує вгору, буквально щодня встановлюючи нові рекорди.

Курс біткоїна подолав черговий історичний максимум у $57 тисяч. Така інформація зафіксована на порталі Coin Desk, що відображає вартість криптовалюти в реальному часі.

Як видно на графіку, 20 лютого о 16:14 його курс становив $57,383.04. Вже через годину він знизився більш ніж на $1000.

За даними, наведеними на сайті CoinMarketCap, капіталізація криптовалюти досягла позначки $1,07 трлн. З початку року вона зросла більш ніж на $524 млрд.

Після заяви виробника електромобілів Tesla інвестувати в біткоіїни $1,5 млрд ціна криптовалюти неухильно йде вгору. 9 лютого вона подолала позначку $48 тис. 19 лютого курс побив черговий рекорд, подорожчавши до $53 тис.

Нагадаємо, найбільший світовий постачальник платіжних послуг в криптовалюті, сервіс BitPay, додав підтримку електронного гаманця Apple Pay. Тепер всі власники дебетових карт BitPay зможуть прив'язати їх в Apple Wallet, щоб розплачуватися біткоїнами у магазинах або переводити їх в іншу валюту за своїм бажанням.

Натомість американський економіст Нуріель Рубіні, котрий передбачив світову фінансову кризу 2008-2009 років, від покупки біткоїнів застеріг. Він упевнений, що криптовалюта — це бульбашка, яка знову лусне, як уже було в 2017 році.