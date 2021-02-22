Новий рекорд біткоїна: криптовалюта подолала позначку $58 тисяч

Курс криптовалюти з 9 лютого встановлює рекорди практично щодня.

У ніч із 21 на 22 лютого курс біткоїна встановив черговий рекорд, уперше в історії піднявшись вище позначки 58 тисяч доларів.

Згідно з даними CoinDesk, після нового рекорду курс криптовалюти відкотився до 56,5 тис. доларів, на якому й тримався більшу частину вихідних.

[ + – ] Курс біткоіни в ніч з 21 на 22 лютого

Нагадаємо, 20 лютого вартість біткоїна злетіла до $57 тисяч.

Згідно з даними, наведеними на сайті CoinMarketCap, капіталізація криптовалюти досягла значення $1,07 трлн. З початку року вона зросла більш ніж на $524 млрд.

Після заяви виробника електромобілів Tesla Ілона Маска інвестувати в біткоїни $1,5 млрд ціна криптовалюти неухильно зростає.

Фокус повідомляв, що наприкінці січня уряд Ірану закрив 1 600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.

Також ми писали, що найбільший в світі постачальник платіжних послуг у біткоїнах і криптовалюті — сервіс BitPay, що випускає однойменні платіжні карти, додав підтримку електронного гаманця Apple Pay.