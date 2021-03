Засновник Twitter продав свій перший пост майже за $3 млн

Текст публікації говорить: "просто налаштовую свій Twitter". Отримані гроші Дорсі відправив на благодійність.

Голова компанії Twitter Джек Дорсі повідомив, що продав на аукціоні Valuables свій перший твіт майже за 2,9 млн доларів США. Покупцем публікації у вигляді невзаємозамінного токена (NFT) став малазієць Сіна Еставі, гендиректор стартапу Bridge Oracle.

Дорсі розповів, що перевів всі отримані з продажу кошти в біткоїни (трохи більше 50 за поточним курсом) і відправив їх благодійній організації GiveDirectly для допомоги Африці.

Сам твіт залишився у соцмережі у вільному доступі. Він був написаний 15 років тому, 21 березня 2006 року, і його текст говорить: "just setting up my twttr" ("просто налаштовую свій Twitter").

NFT — це нові цифрові активи на базі блокчейну. Вони дозволяють гарантувати оригінальність предмета і право власності власника. У вигляді NFT існують фото, відео, твори мистецтва та GIF-файли.

Зазначимо, на початку березня 10-секундний ролик з лежачою голою людиною, схожою на Дональда Трампа, продали за 6,6 млн доларів. Його також виставили на продаж у вигляді NFT.

А подруга Ілона Маска продала приблизно по 300 копій двох її відеороликів у вигляді NFT за 48 годин продажу. Вони були виставлені за фіксованою ціною 7500 доларів.