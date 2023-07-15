"Текст мог стать хуже": президент Литвы рассказал о реакции НАТО на критику Зеленского

По словам Гитанаса Науседы, резкие высказывания президента Украины в адрес союзников относительно перспективы членства Киева в Альянсе едва не разрушили договоренности, достигнутые накануне саммита в Вильнюсе.

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Президент Литвы Гитанас Науседа опасался, что твит Зеленского о нежелании союзников Североатлантического Альянска приглашать Украину к переговорам о членстве в НАТО и последовавшая за ним реакции делегации США могли повлиять на итоговые решения о судьбе Киева. Об этом он заявил в интервью LRT .

"Драма была очень велика, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст может вдруг стать гораздо хуже или вне внимания останется чрезвычайно важное для нас и для Украины", — признался Науседа.

Науседа заявил, что союзники НАТО "достигли максимума" и любая попытка продавить их "разрушила бы сам Вильнюсский саммит".

"Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти, однако этого не произошло, и потому мы сегодня говорим совсем в другом тоне. Наконец, президент Зеленский на следующий день заговорил совсем по-другому, как вы видели. И я очень приветствую те решения, которые были приняты в Вильнюсе", — подчеркнул он.

По словам Науседы, союзники после твита Зеленского почувствовали разочарование, так как стараются изо всех сил и не заслуживают, чтобы их действия называли абсурдными. Однако реакция была мимолетной, и на следующий день все успокоились.

Президент Литвы добавил, что понимает поведение Владимира Зеленского и эмоциональный фон, в котором он находится.

"Мы не можем сопереживать положению человека, который возглавляет страну, защищающуюся от кровавого агрессора" — отметил Науседа.

Напомним, 11 июля перед визитом украинской делегации на саммит НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский написал твит , в котором заявил, что страны Альянса обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в НАТО без участия самой Украины. Президент назвал действия союзников "абсурдными" и "беспрецедентными".

Реакция не заставила долго ждать. Критические замечания президента Украины Владимира Зеленского в адрес Североатлантического Альянса привели в ярость американскую делегацию, и едва не имели неприятных последствий. В СМИ писали, что США были готовы "смягчить" формулировки декларации, представленной на саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы сделать ее менее благоприятной для скорого вступления Украины в НАТО.