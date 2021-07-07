У Британії зібрали 36 тис. фунтів дівчинці, яка плакала на матчі Англія-Німеччина (фото)

Дівчинку почали ображати у соцмережах футбольні фанати. Тому житель Ньюпорта Джо Г'юз вирішив показати — "не всі у Великобританії жахливі".

На матчі Німеччина-Англія в обʼєктиви фотокамер потрапила дівчинка, яка плакала, з прапором Німеччини на обличчі. Її команда програла Англії. У відповідь один з жителів Британії організував збір коштів для благодійності. Про це пише BBC.

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Житель Ньюпорта Джоел Гʼюз організував збір коштів, щоб показати, що "не всі у Великобританії жахливі" оскільки деякі фанати збірної Англії почали ображати дівчинку. У заяві на сторінці зі збору грошей написано, що вони будуть передані сімʼї дівчинки, а якщо їх не знайдуть, то на благодійність.

[ + – ] Джоел Г'юз, який почав збори Фото: trump-elections

"В інтересах нашої дочки і нашої сімʼї ми хотіли б залишитися конфіденційними, проте ми хочемо подякувати всім за вашу дивовижну підтримку. Наша дочка хотіла б попросити ваші щедрі пожертви в Unicef, знаючи, що ваша доброта піде на користь", — зазначено в повідомленні.

Первинною метою кампанії був збір 500 фунтів, але вдалося зібрати в рази більше грошей — 36 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн гривень за курсом НБУ). Ініціатор зборів каже, що він не очікував, що в його країні так багато ксенофобії та нетолерантності, тому він захотів зібрати кошти.

Фанати збірної Англії публікували подібні меми:

Фото: Reddit

Підпис до фото: "Англійські фанати: чому нас всs ненавидять? Також англійські фанати: "Плач більше, шл**а", "Ніколи в житті не пишався так Англією, ніж коли я почув, як повний людей паб почав пити, побачивши заплакану 10 річну фанатку з Німеччини", "Німецька дівчинка, яка плаче, який же гарний знак", "Тільки кілька речей в моєму житті приносили мені стільки ж задоволення, як ця німецька дівчинка, що плаче, на все добре, тварино".

Нагадаємо, 29 червня Німеччина програла Англії в 1/8 фіналу Євро-2020 у Лондоні.

Раніше засновник Twitter продав свій перший пост у соцмережі за 2,9 млн, всі гроші він відправив на благодійність.