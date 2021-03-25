Конец бразильской сказки. Почему скандал с Тайсоном может изменить "Шахтер" навсегда

В команде чемпиона страны "Шахтере" разразился скандал – многолетнего лидера команды, капитана, звезду, бразильца Тайсона отчислили в дубль и оштрафовали на крупную сумму. Фокус разбирался, что происходит с флагманом украинского футбола и не закончилась ли бразильская эпоха.

Саботаж и туалет

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" переживает трудные времена. К неудачным результатам на поле добавилось головной боли и за его пределами. Один из лидеров команды Тайсон устроил саботаж, отказавшись выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы". А после игры отказался разговаривать с главным тренером и директором клуба, закрывшись от них в туалете. За это бразильца перевели в дубль.

Эпопея с Тайсоном длится давно: еще два года назад он недвусмысленно намекал на то, что хочет уйти из Шахтера. Причины сегодняшнего поведения Тайсона понятны: его контракт с клубом истекает в июне, а пролонгации соглашения, очевидно, не будет. Вероятно, желание бразильца покинуть Шахтер достигло высшей точки.

То, что у бразильца капризный характер – совершенно не секрет. Об этом в эфире телевизионной передачи "Великий Футбол" заявил его экс-партнер по команде Вячеслав Шевчук, отметив, что Тайсон часто ведет себя, как маленький ребенок. Впрочем, со скверным характером бразильца воевать приходилось не только в "Шахтере", но и в предыдущем клубе бразильца – в Металлисте.

– Он приехал из Бразилии в 21 год, если я не ошибаюсь. У нас были разные ситуации, не могу сказать, что все проходило гладко. Но однажды я с ним достаточно серьезно поговорил. Уже не помню, в каком году это было, но мы сидели с ним долго. В конечном итоге, до него дошло, и он начал работать и хорошо играть за Металлист, – вспоминает в комментарии Фокусу экс-главный тренер Металлиста Мирон Маркевич.

Дамир Зинатуллин, бывший администратор "Шахтера", в комментарии Фокусу отмечает, что разглашение истории о поведении Тайсона после матча с Ромой не красит ни игрока, ни клуб.

– При Луческу случались ситуации и похлеще, в частности, один из эпизодов неподобающего поведения в раздевалке был с Дугласом Костой. Но во времена Луческу никто не выносил сор из избы и не давал публичных комментариев, Мирча управлял коллективом и был авторитетом для игроков. В итоге, Дуглас Коста играет в великих клубах, а Тайсон потерян для чемпионата Украины. И клуб получил негативный имидж в этой ситуации, – отметил Зиннатуллин.

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"Шахтер" уже не тот

Но проблемы "Шахтера" начались не сейчас. Последние значимые трансферы клуб провел зимой 2019-го года, когда состав усилили Тете и Манор Соломон. Два года спустя именно они претендуют на звание лидеров "Шахтера", фактически, вытеснив старую гвардию из состава. По сути, команда Каштру работала на том, что есть, без какой-то перспективы. Состав не обновлялся, свежая кровь, за исключением Трубина, не поступала, а вчерашние лидеры стремительно стареют: в этом году Тайсону – 33, Марлосу – 32, Мораесу – 34, Исмаили – 31, Патрику – 30. Этот костяк дал свой максимум в предыдущем сезоне, когда "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы.

Накопившаяся усталость, возрастной состав и травмы ключевых игроков привели к кризису, в который угодила команда весной. Бесславный вылет от "Ромы" в Лиге Европы, череда неудачных результатов в УПЛ, включая бесславное поражение от аутсайдера чемпионата – ФК Львов.

– Причины игрового спада в "Шахтере" я вижу две, – говорит экс-администратор команды Дамир Зиннатуллин в эксклюзивном комментарии Фокусу. – В раздевалке нет хозяина и на поле нет лидера. Отсутствие Степаненко и настроение Тайсона сыграли свою роль.

Так каким будет "Шахтер" в будущем? Это во многом зависит от нового главного тренера и стратегического вектора развития. Со времен Мирчи Луческу (2004-2016) ставка делалась на бразильских исполнителей. Сегодня в заявке "Шахтера" – 11 бразильцев. Еще двое – Марлос и Мораес, имеют украинское гражданство. То есть, больше половины игроков в первой команде – бразильцы. Но нынешние результаты команды и риск утратить чемпионство впервые за пять лет доказывают: эта ставка теряет свою эффективность.

Бразильцы больше не нужны?

– Бразильский вектор – это стратегическая ошибка клуба. Почему-то считалось, что техничные игроки есть только в Бразилии. А это уже штамп. Техничных футболистов хватает везде, в том числе и в Европе. Пока "Шахтер" выбрал только один вектор, за это время он потерял другие направления: балканское, восточноевропейское, скандинавское, африканское. Там, где нас нет, появляются другие селекционеры. Потеряно селекционной службой определенное качество. Когда ты заточен на что-то минимальное и нет альтернативы, то поневоле ты становишься заложником одного направления. Постепенно так теряется квалификация. Это стратегическая ошибка клуба, а такие ошибки обязательно выплывают в будущем. И оно наступило уже сейчас, – делится мыслями с Фокусом Александр Сопко.

Футбол уже давно изменился, а бразильцы в нем уже не играют главной роли. Вспомните, когда в последний раз сборная Бразилии выигрывала крупный турнир? Верно, в 2002 году. С тех времен имени Роналдо, Кафу и Ривалдо утекло много воды, а пентакампеоны не выходили не только в финал ЧМ, но не добирались даже до полуфинала. Добавьте сюда трудности с адаптацией – каждый раз, когда приезжает бразильский легионер, мы слышим, что ему нужно время на адаптацию. Игрокам из Европы в любом случае проще. Яркое тому подтверждение – Манор Соломон.

Если проанализировать самых дорогих футболистов мира по версии специализированного портала Transfermarkt.com, то в первой десятке можно найти только одного бразильского футболиста. Это форвард ПСЖ Неймар, которого французский клуб купил у Барселоны в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Сейчас же трансферная стоимость 29-летнего игрока оценивается в 128 миллионов евро. Дороже в мире только его партнер по ПСЖ Киллиан Мбаппе – 180 миллионов.

С другой стороны, для "Шахтера" бразильские игроки были не только инструментом для достижения результата, но и бизнесом. Приобретая молодых игроков за 10-15 миллионов евро, горняки давали возможность футболисту показать себя в Европе и продавали его в топ-чемпионаты. Так, в Манчестер Сити уезжал Фернандиньо, в Манчестер Юнайтед – Фред, в Челси, пусть и транзитом через Анжи – Виллиан, в Баварию – Дуглас Коста. Экономически супервыгодным был трансфер Алекса Тейшейры в китайский Цзянсу Сунин. Тогда "Шахтер" заработал на этом переходе 50 миллионов евро.

Правда, с годами, качество приглашаемых игроков несколько снизилось. Из тех, кто сейчас выступает за Шахтер, выгодно можно продать в будущем только троих футболистов: Тете, Додо и Манора Соломона. Сейчас Тете оценивают в 20 миллионов евро, а Додо – в 18. То есть, принести существенные деньги от продажи Шахтеру могут только двое бразильцев из 13 в составе. А раз так, то возникают сомнения в необходимости ставки на бразильцев.

– В будущем "Шахтер" ждет то же, что и раньше – соперничество с "Динамо". Третьей силы в ближайшие три года не предвидится. А бразильская тема неоднозначная. Без всяких параллелей и сравнений: в победном финале Кубка УЕФА в 2009 году, в основном составе "Шахтера" играло 5 бразильцев: Фернандиньо, Илсиньо, Жадсон, Виллиан и Луис Адриано. В запасе – ни одного. Это многое говорит о результате, ведь с большим количеством бразильцев Шахтер ничего не добился в Европе. Если покупать молодых игроков, то результата в виде трофеев не будет, – сказал экс-администратор "Шахтера" Дамир Зиннатуллин в эксклюзивном комментарии Фокусу.

Время перемен

Перенасыщенность бразильскими игроками раздражает не только болельщиков "Шахтера". Эксперты убеждены, что в данном случае количество не равнозначно качеству. И от этого проигрывают воспитанники Академии, которые доказали свою состоятельность уже в европейских клубах.

– Даже среди самих бразильцев нужна здоровая конкуренция. Нельзя их иметь 15 или 10 человек в команде. Они же все приглашаются под какие-то обязательства и условия. Если им не давать возможности играть и устраивать конкуренцию между собой, тогда для наших футболистов совершенно не останется игрового времени. И у меня возникает вопрос: а почему такой игрок, как Нем, имел возможность 7 лет находиться в обойме и получать шансы, а такие игроки, как Малиновский и Зинченко сейчас вне "Шахтера". Хотя, они прошли Академию с самого начала. Это ошибки не Каштру и даже не Фонсеки. Это пошло от Луческу, – отмечает Александр Сопко.

Нынешним летом заканчиваются сроки контрактов у Тайсона, Дентиньо. Зимой сроки соглашения истекают у Марлоса и Мораеса.

На фоне острого кризиса, прощание с бразильской эпохой выглядит логичным. Охотиться на таланты за океаном становится сложнее – там уже работают скауты европейских топ-клубов, которые не ждут, пока игрок достигнет 19-20 летнего возраста. Таких примеров уже много – Винисиус уехал в "Реал" в 18, Маркиньос стал игроком "Ромы" в том же возрасте, а Коутиньо переехал в миланский "Интер" в 16. Покупать бразильцев стало все сложнее, пользы от этих трансферов все меньше, а расходы на приобретения далеко не всегда оказываются оправданными. В то же время, академия "Шахтера" год за годом продолжает выпускать талантливых игроков, но шанса в своем клубе они не получают, в результате чего вынуждены доказывать свою состоятельность в других командах. Возможно, время стратегических перемен пришло уже сейчас.