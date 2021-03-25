Кінець бразильської казки. Чому скандал з Тайсоном може змінити "Шахтар" назавжди

У команді чемпіона країни "Шахтарі" вибухнув скандал — багаторічного лідера команди, капітана, зірку, бразильця Тайсона відрахували в дубль і оштрафували на велику суму. Фокус розбирався, що відбувається з флагманом українського футболу і чому закінчилася бразильська епоха.

Саботаж і туалет

Чемпіон України донецький "Шахтар" переживає важкі часи. До невдалих результатів на полі додалося головного болю і за його межами. Один з лідерів команди Тайсон влаштував саботаж, відмовившись виходити на заміну в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської "Роми". А після гри відмовився розмовляти з головним тренером і директором клубу, закрившись від них у туалеті. За це бразильця перевели в дубль.

Епопея з Тайсоном триває давно: ще два роки тому він недвозначно натякав на те, що хоче піти з Шахтаря. Причини сьогоднішньої поведінки Тайсона зрозумілі: його контракт з клубом закінчується в червні, а пролонгації угоди, очевидно, не буде. Ймовірно, бажання бразильця покинути Шахтар досягло найвищої точки.

Те, що в бразильця примхливий характер — абсолютно не секрет. Про це в ефірі телевізійної передачі "Великий Футбол" заявив його екс-партнер по команді В'ячеслав Шевчук, зазначивши, що Тайсон часто поводиться, як маленька дитина. Втім, з поганим характером бразильця воювати доводилося не тільки в "Шахтарі", але і в попередньому клубі бразильця — у Металісті.

- Він приїхав з Бразилії в 21 рік, якщо я не помиляюся. У нас були різні ситуації, не можу сказати, що все проходило гладко. Але одного разу я з ним досить серйозно поговорив. Уже не пам'ятаю, у якому році це було, але ми сиділи з ним довго. Зрештою до нього дійшло, і він почав працювати і добре грати за Металіст, — згадує в коментарі Фокусу екс-головний тренер Металіста Мирон Маркевич.

Дамір Зінатуллін, колишній адміністратор "Шахтаря", у коментарі Фокусу зазначає, що розголошення історії про поведінку Тайсона після матчу з "Ромою" не прикрашає ні гравця, ні клуб.

- При Луческу траплялися ситуації і гірші, зокрема, один з епізодів неналежної поведінки в роздягальні був з Дугласом Костою. Але за часів Луческу ніхто не виносив сміття з хати і не давав публічні коментарі, Мірча керував колективом і був авторитетом для гравців. У підсумку Дуглас Коста грає у великих клубах, а Тайсон втрачений для чемпіонату України. І клуб отримав негативний імідж у цій ситуації, — зазначив Зіннатуллін.

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"Шахтар" уже не той

Але проблеми "Шахтаря" почалися не зараз. Останні значущі трансфери клуб провів взимку 2019-го року, коли склад підсилили Тете і Манор Соломон. Два роки по тому саме вони претендують на звання лідерів "Шахтаря", фактично, витіснивши стару гвардію зі складу. По суті, команда Каштру працювала на те, що є, без якоїсь перспективи. Склад не оновлювався, свіжа кров, за винятком Трубіна, не надходила, а вчорашні лідери стрімко старіють: у цьому році Тайсону — 33, Марлосу — 32, Мораесу — 34, Ісмаїлі — 31, Патріку — 30. Цей кістяк дав свій максимум у попередньому сезоні, коли "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи.

Втома, що накопичилася, віковий склад і травми ключових гравців призвели до кризи, у яку потрапила команда навесні. Безславний виліт від "Роми" в Лізі Європи, низка невдалих результатів в УПЛ, включаючи безславну поразку від аутсайдера чемпіонату — ФК Львів.

- Причини ігрового спаду в "Шахтарі" я бачу дві, — каже екс-адміністратор команди Дамір Зіннатуллін в ексклюзивному коментарі Фокусу. — У роздягальні немає господаря і на полі немає лідера. Відсутність Степаненка і настрій Тайсона зіграли свою роль.

Так яким буде "Шахтар" у майбутньому? Це багато в чому залежить від нового головного тренера і стратегічного вектору розвитку. З часів Мірчі Луческу (2004-2016) було зроблено ставку на бразильських гравців. Сьогодні в заявці "Шахтаря" — 11 бразильців. Ще двоє — Марлос і Мораес, мають українське громадянство. Тобто більше половини гравців у першій команді — бразильці. Але нинішні результати команди і ризик втратити чемпіонство вперше за п'ять років доводять: ця ставка втрачає свою ефективність.

Бразильці більше не потрібні?

- Бразильський вектор — це стратегічна помилка клубу. Чомусь вважалося, що технічні гравці є тільки в Бразилії. А це вже штамп. Технічних футболістів вистачає скрізь, у тому числі і в Європі. Поки "Шахтар" вибрав тільки один вектор, за цей час він втратив інші напрямки: балканський, східноєвропейський, скандинавський, африканський. Там, де нас нема, з'являються інші селекціонери. Загублена селекційною службою певна якість. Коли ти заточений на щось мінімальне і немає альтернативи, то мимоволі ти стаєш заручником одного напрямку. Поступово так втрачається кваліфікація. Це стратегічна помилка клубу, а такі помилки обов'язково випливають у майбутньому. І воно настало вже зараз, — ділиться думками з Фокусом Олександр Сопко.

Футбол уже давно змінився, а бразильці в ньому вже не грають головній ролі. Згадайте, коли востаннє збірна Бразилії вигравала великий турнір? Правильно, у 2002 році. З тих часів імен Роналдо, Кафу і Рівалдо спливло багато води, а пентакампеони не виходили не тільки у фінал ЧС, але не добиралися навіть до півфіналу. Додайте сюди труднощі з адаптацією — щоразу, коли приїжджає бразильський легіонер, ми чуємо, що йому потрібен час на адаптацію. Гравцям з Європи в будь-якому випадку простіше. Яскраве тому підтвердження — Манор Соломон.

Якщо проаналізувати найдорожчих футболістів світу за версією спеціалізованого порталу Transfermarkt.com, то в першій десятці можна знайти тільки одного бразильського футболіста. Це форвард ПСЖ Неймар, якого французький клуб купив у Барселони у 2017 році за рекордні 222 млн євро. Наразі ж трансферна вартість 29-річного гравця оцінюється в 128 мільйонів євро. Дорожче у світі тільки його партнер по ПСЖ Кілліан Мбаппе — 180 мільйонів.

З іншого боку, для "Шахтаря" бразильські гравці були не тільки інструментом для досягнення результату, але і бізнесом. Купуючи молодих гравців за 10-15 мільйонів євро, гірники давали можливість футболістові показати себе в Європі і продавали його в топ-чемпіонати. Так, у Манчестер Сіті їхав Фернандіньо, у Манчестер Юнайтед — Фред, у Челсі, нехай і транзитом через Анжи — Вілліан, у Баварію — Дуглас Коста. Економічно супервигідним був трансфер Алекса Тейшейри в китайський Цзянсу Сунін. Тоді "Шахтар" заробив на цьому переході 50 мільйонів євро.

Правда, з роками якість таких гравців дещо знизилася. З тих, хто зараз виступає за Шахтар, вигідно можна продати в майбутньому тільки трьох футболістів: Тете, Додо і Манора Соломона. Наразі Тете оцінюють у 20 мільйонів євро, а Додо — у 18. Тобто принести чималі гроші від продажу Шахтарю можуть тільки двоє бразильців з 13 у складі. А раз так, то виникають сумніви в необхідності ставки на бразильців.

- У майбутньому на "Шахтар" чекає те саме, що і раніше — суперництво з "Динамо". Третьої сили в найближчі три роки не передбачається. А бразильська тема неоднозначна. Без всяких паралелей і порівнянь: у переможному фіналі Кубка УЄФА у 2009 році в основному складі "Шахтаря" грало 5 бразильців: Фернандіньо, Ілсіньо, Жадсон, Вілліан та Луїс Адріано. У запасі — жодного. Це багато що говорить про результат, адже з великою кількістю бразильців Шахтар нічого не досяг у Європі. Якщо купувати молодих гравців, то результату у вигляді трофеїв не буде, — сказав екс-адміністратор "Шахтаря" Дамір Зіннатуллін в ексклюзивному коментарі Фокусу.

Час змін

Перенасиченість бразильськими гравцями дратує не тільки вболівальників "Шахтаря". Експерти переконані, що в цьому випадку кількість не рівнозначна якості. І від цього програють вихованці Академії, які довели свою спроможність уже в європейських клубах.

- Навіть серед самих бразильців потрібна здорова конкуренція. Не можна їх мати 15 або 10 осіб у команді. Вони ж усі запрошуються під якісь зобов'язання й умови. Якщо їм не давати можливості грати і влаштовувати конкуренцію між собою, тоді для наших футболістів зовсім не залишиться ігрового часу. І в мене виникає запитання: а чому такий гравець, як Нем, мав можливість 7 років перебувати в обоймі і отримувати шанси, а такі гравці, як Малиновський і Зінченко наразі поза "Шахтарем". Хоча вони пройшли Академію із самого початку. Це помилки не Каштру і навіть не Фонсекі. Це пішло від Луческу, — зазначає Олександр Сопко.

Нинішнього літа закінчуються терміни контрактів у Тайсона, Дентіньо. Узимку терміни угоди закінчуються в Марлоса і Мораеса.

На фоні гострої кризи прощання з бразильської епохою виглядає логічним. Полювати на таланти за океаном стає складніше — там уже працюють скаути європейських топ-клубів, які не чекають, поки гравець досягне 19-20 річного віку. Таких прикладів уже багато — Вінісіус поїхав у "Реал" у 18, Маркіньос став гравцем "Роми" в тому ж віці, а Коутінью переїхав у міланський "Інтер" у 16. Купувати бразильців стало все складніше, користі від цих трансферів усе менше, а витрати на придбання далеко не завжди виявляються виправданими. У той же час академія "Шахтаря" рік за роком продовжує випускати талановитих гравців, але шанс у своєму клубі вони не отримують, у результаті чого змушені доводити свою спроможність в інших командах. Можливо, час стратегічних змін настав уже зараз.