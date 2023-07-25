Прослужат долгие годы: названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Эти 10 городских кроссоверов редко выходят из строя и доставляют мало проблем своим владельцам. Эксперты рекомендуют эти модели к покупке.
Украинцы активно импортируют подержанные кроссоверы из США. Эксперты назвали 10 моделей в ценовом сегменте до $10 000, на которые стоит обратить внимание. Об этом рассказали на сайте Atlantic Express Ukraine.
По словам экспертов, эти 10 моделей смогут прослужить еще долгие годы. Они редко выходят из строя и доставляют мало проблем своим владельцам.
В рейтинг вошли только кроссоверы из США по цене до $10 000. Среди них есть не только американские авто, но и японские и корейские.
ТОП-10 подержанных кроссоверов из США до $10 000:
10. Jeep Renegade
Jeep Renegade является практичным компактным кроссовером для города. Модель имеет богатое оснащение, а в версии Trailhawk отлично справляется с бездорожьем.
9. Buick Encore
Buick Encore разделяет платформу с европейским Opel Mokka. Благодаря этому владельцы кроссовера не будут испытывать трудности с поиском запчастей.
8. Ford Escape
Ford Escape предлагает практичный интерьер и большой багажник. Модель также отличается приятной управляемостью и комфортной подвеской.
7. Chevrolet Trax
Chevrolet Trax имеет высокий уровень безопасности. Еще одной особенностью кроссовера является его надежность и просторный интерьер.
6. Mazda CX-3
Одним из главных достоинств Mazda CX-3 является отточенная управляемость. Этот кроссовер также предлагает комфортный интерьер и высокий уровень безопасности.
5. Kia Soul
Kia Soul давно зарекомендовала себя как отличный городской автомобиль. Этот кроссовер имеет высокий уровень надежности и недорогой в обслуживании.
4. Honda HR-V
У Honda HR-V есть просторный интерьер и приятная управляемость. Еще одним плюсом модели является низкий расход топлива.
3. Ford EcoSport
Ford EcoSport имеет множество преимуществ. Главными из них является приятная управляемость и низкий расход топлива.
2. Mitsubishi Outlander Sport
В отличие от своего "старшего брата" Mitsubishi Outlander Sport имеет более отточенную управляемость. Также кроссовер выделяется низким расходом топлива.
1. Subaru Crosstrek/XV
Subaru Crosstrek так же хорош на бездорожье, как и в городе. Это практичный кроссовер с богатым оснащением и полным приводом.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали самые ненадежные кроссоверы с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет.