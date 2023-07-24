Названы самые ненадежные кроссоверы в возрасте до 20 лет (фото)

Эти 20 кроссоверов сильнее страдают от проблем с надежностью в сравнении с конкурентами. Эксперты рекомендуют тщательно подумать перед тем, как покупать эти автомобили.

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Британские эксперты назвали самые ненадежные кроссоверы с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Эти автомобили часто выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Эксперты совместно со страховой компанией MotorEasy провели масштабное исследование. Владельцы кроссоверов поделились, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих моделей за последние 24 месяца.

Каждый автомобиль получил свой рейтинг надежности по шкале до 100%. В нем учитывались все поломки, которые происходили за последние два года.

Важно

Названы самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до 20 лет (фото)

ТОП-20 самых ненадежных кроссоверов в возрасте до 20 лет:

20. Nissan Qashqai (дизель)

Nissan Qashqai имеет несколько проблем с надежностью Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 74,0%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Дизельный Nissan Qasqhai немного надежнее, чем версии модели с бензиновыми двигателями. Тем не менее кроссовер часто выходит из строя.

19. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson оказался дорогим в обслуживании Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 73,0%

Годы выпуска: 2015 — 2020

У Hyundai Tucson не так много проблем с надежностью, как у других авто в этом рейтинге, но ремонт кроссовера часто обходится слишком дорога. Основными проблемами модели являются двигатель и электроника.

18. Jaguar F-Pace

У Jaguar F-Pace есть проблемы с кузовом, электроникой и выхлопной системой Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 72,5%

Годы выпуска: 2016 — наше время

Около 33% владельцев Jaguar F-Pace сообщили о поломках. В основном они связаны с кузовом, электроникой и выхлопной системой.

16. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail страдает от проблем с тормозами и электроникой Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 72,4%

Годы выпуска: 2007 — 2014

У 38% кроссовер Nissan X-Trail случались поломки за последние два года. Чаще всего выходили из строя тормоза, электроника, топливная система и коробка передач.

16. BMW X5

Некоторые владельцы BMW X5 платили более 2000 долларов за ремонт Фото: BMW

Рейтинг надежности: 72,4%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Главной проблемой BMW X5 является высокая стоимость обслуживания. Многие владельцы кроссовера платили более 2000 долларов за ремонт.

15. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan страдает от проблем с выхлопной системой и электроникой Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 71,7%

Годы выпуска: 2007 — 2016

Компактный кроссовер Volkswagen Tiguan часто страдает от проблем с выхлопной системой и электроникой. С такими поломками столкнулись 34% владельцев модели.

14. Kia Sorento

Kia Sorento оказался очень дорогим в обслуживании Фото: Kia

Рейтинг надежности: 71,2%

Годы выпуска: 2010 — 2015

Kia Sorento оказался очень дорогим в обслуживании. Также многие владельцы модели рассказали о том, что ремонт их авто занимал несколько недель.

13. Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover слишком дорогой в обслуживании Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 70,8%

Годы выпуска: 2013 — 2022

Range Rover не является одной из самых ненадежных автомобилей в линейке британского бренда. Основная проблема состоит в том, что ремонт внедорожника оказался очень дорогим.

12. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe имеет проблемы с коробкой передач и тормозной системой Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 68,7%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Hyundai Santa Fe страдает от проблем с коробкой передач и тормозной системой. Также из строя выходили выхлопная система и электроника.

11. BMW X1 (дизель)

Дизельный BMW X1 имеет несколько проблем с надежностью Фото: BMW

Рейтинг надежности: 68,6%

Годы выпуска: 2009 — 2015

Главной проблемой BMW X1 является ненадежная подвеска. Помимо этого у дизельной версии часто выходит из строя двигатель.

10. Nissan Qashqai (дизель)

Дизельный Nissan Qashqai более ненадежный, чем бензиновая версия модели Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы выпуска: 2007 — 2013

Дизельный Nissan Qashqai оказался менее надежным, чем бензиновая версия кроссовера. Чаще всего у модели выходят из строя тормозная система и двигатель.

9. Dacia Duster

Dacia Duster был очень ненадежным кроссовером до обновления Фото: Dacia

Рейтинг надежности: 68,2%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Популярный в Европе кроссовер Dacia Duster не отличался высоким уровнем надежности, пока модель не обновили в 2018 году. Чаще всего поломки были связаны с кузовом и электроникой.

8. Audi Q7

У Audi Q7 есть проблемы с подвеской и тормозами Фото: Audi

Рейтинг надежности: 67,6%

Годы выпуска: 2006 — 2015

Премиальный кроссовер Audi Q7 оказался слишком дорогим в обслуживании. Проблемы с подвеской и тормозами чаще всего приводили к выходу из строя авто.

7. Nissan Qashqai (бензин)

Бензиновый Nissan Qashqai страдает от проблем с электроникой Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 64,6%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Бензиновый Nissan Qashqai страдает от проблем с электроникой и двигателем. Также у модели часто выходит из строя кондиционер.

6. Ford Kuga

Ford Kuga часто страдает от поломок Фото: Ford

Рейтинг надежности: 61,6%

Годы выпуска: 2008 — 2013

Ford Kuga не такой дорогой в обслуживании, как другие автомобили в этом рейтинге. Тем не менее поломки случаются довольно часто, и чаще всего они связаны с выхлопной системой.

5. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail имеет проблемы с электроникой Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 58,3%

Годы выпуска: 2014 — 2021

У Nissan X-Trail есть множество проблем с электроникой. Почти половина владельцев модели рассказали о поломках.

4. Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque страдает от проблем с кузовом и электроникой Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 56,2%

Годы выпуска: 2011 — 2019

Премиальный кроссовер Land Rover Range Rover Evoque отличается стильным дизайном и приятной управляемостью, но его надежность оставляет желать лучшего. Чаще всего поломки связаны с кузовом и электроникой.

3. Land Rover Discovery Sport

У Land Rover Discovery Sport имеет несколько проблем с надежностью Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 55,4%

Годы выпуска: 2014 — наше время

Land Rover Discovery Sport несмотря на молодой возраст имеет множество проблем с надежностью. Чаще всего из строя выходят двигатель и электроника.

2. Peugeot 2008

У Peugeot 2008 поломки чаще всего связаны с выхлопной системой Фото: Autocar

Рейтинг надежности: 50,6%

Годы выпуска: 2013 — 2019

Около 44% владельцев Peugeot 2008 сообщили о поломках. Основной проблемой является ненадежная выхлопная система.

1. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery стал самой ненадежной моделью британского бренда Фото: Collecting Cars

Рейтинг надежности: 47,8%

Годы выпуска: 2004 — 2017

Land Rover Discovery возглавил этот антирейтинг. Почти половина владельцев сталкивалась с поломками во время эксплуатации этой модели.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали самые надежные компактные авто с пробегом в возрасте до 20 лет.