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Авто

Названо найненадійніші кросовери віком до 20 років (фото)

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Фото: Peugeot | Peugeot 2008 розчарував експертів своєю ненадійністю

Ці 20 кросоверів сильніше страждають від проблем з надійністю порівняно з конкурентами. Експерти рекомендують ретельно подумати перед тим, як купувати ці автомобілі.

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Британські експерти назвали найненадійніші кросовери з пробігом віком від 6 до 20 років. Ці автомобілі часто виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели масштабне дослідження. Власники кросоверів поділилися, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх моделей за останні 24 місяці.

Кожен автомобіль отримав свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися всі поломки, які відбувалися за останні два роки.

Важливо
Названо найненадійніші сімейні автомобілі віком до 20 років (фото)
Названо найненадійніші сімейні автомобілі віком до 20 років (фото)

Топ 20 найненадійніших кросоверів віком до 20 років:

20. Nissan Qashqai (дизель)

Nissan Qashqai Fullscreen
Nissan Qashqai має кілька проблем з надійністю
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 74,0%

Роки випуску: 2014 — 2021

Дизельний Nissan Qasqhai трохи надійніший, ніж версії моделі з бензиновими двигунами. Проте кросовер часто виходить з ладу.

19. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson виявився дорогим в обслуговуванні
Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 73,0%

Роки випуску: 2015 — 2020

У Hyundai Tucson не так багато проблем з надійністю, як в інших авто в цьому рейтингу, але ремонт кросовера часто обходиться надто дорого. Основними проблемами моделі є двигун і електроніка.

18. Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace Fullscreen
У Jaguar F-Pace є проблеми з кузовом, електронікою та вихлопною системою
Фото: Jaguar

Рейтинг надійності: 72,5%

Роки випуску: 2016 — наш час

Близько 33% власників Jaguar F-Pace повідомили про поломки. Переважно вони пов'язані з кузовом, електронікою і вихлопною системою.

16. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail Fullscreen
Nissan X-Trail страждає від проблем із гальмами та електронікою
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 72,4%

Роки випуску: 2007 — 2014

У 38% кросовер Nissan X-Trail траплялися поломки за останні два роки. Найчастіше виходили з ладу гальма, електроніка, паливна система і коробка передач.

16. BMW X5

BMW X5 Fullscreen
Деякі власники BMW X5 платили понад 2000 доларів за ремонт
Фото: BMW

Рейтинг надійності: 72,4%

Роки випуску: 2013 — 2018

Головною проблемою BMW X5 є висока вартість обслуговування. Багато власників кросовера платили понад 2000 доларів за ремонт.

15. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Fullscreen
Volkswagen Tiguan страждає від проблем із вихлопною системою та електронікою
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 71,7%

Роки випуску: 2007 — 2016

Компактний кросовер Volkswagen Tiguan часто страждає від проблем з вихлопною системою та електронікою. З такими поломками зіткнулися 34% власників моделі.

14. Kia Sorento

Kia Sorento Fullscreen
Kia Sorento виявився дуже дорогим в обслуговуванні
Фото: Kia

Рейтинг надійності: 71,2%

Роки випуску: 2010 — 2015

Kia Sorento виявився дуже дорогим в обслуговуванні. Також багато власників моделі розповіли про те, що ремонт їхнього авто займав кілька тижнів.

13. Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover Fullscreen
Land Rover Range Rover занадто дорогий в обслуговуванні
Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 70,8%

Роки випуску: 2013 — 2022

Range Rover не є однією з найбільш ненадійних автомобілів у лінійці британського бренду. Основна проблема полягає в тому, що ремонт позашляховика виявився дуже дорогим.

12. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe має проблеми з коробкою передач і гальмівною системою
Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 68,7%

Роки випуску: 2013 — 2018

Hyundai Santa Fe страждає від проблем із коробкою передач і гальмівною системою. Також з ладу виходили вихлопна система та електроніка.

11. BMW X1 (дизель)

BMW X1 Fullscreen
Дизельний BMW X1 має кілька проблем із надійністю
Фото: BMW

Рейтинг надійності: 68,6%

Роки випуску: 2009 — 2015

Головною проблемою BMW X1 є ненадійна підвіска. Крім цього у дизельної версії часто виходить з ладу двигун.

10. Nissan Qashqai (дизель)

Nissan Qashqai Fullscreen
Дизельний Nissan Qashqai більш ненадійний, ніж бензинова версія моделі
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 68,3%

Роки випуску: 2007 — 2013

Дизельний Nissan Qashqai виявився менш надійним, ніж бензинова версія кросовера. Найчастіше у моделі виходять з ладу гальмівна система і двигун.

9. Dacia Duster

Dacia Duster Fullscreen
Dacia Duster був дуже ненадійним кросовером до оновлення
Фото: Dacia

Рейтинг надійності: 68,2%

Роки випуску: 2013 — 2018

Популярний у Європі кросовер Dacia Duster не вирізнявся високим рівнем надійності, доки модель не оновили у 2018 році. Найчастіше поломки були пов'язані з кузовом і електронікою.

8. Audi Q7

Audi Q7 Fullscreen
У Audi Q7 є проблеми з підвіскою і гальмами
Фото: Audi

Рейтинг надійності: 67,6%

Роки випуску: 2006 — 2015

Преміальний кросовер Audi Q7 виявився занадто дорогим в обслуговуванні. Проблеми з підвіскою і гальмами найчастіше призводили до виходу з ладу авто.

7. Nissan Qashqai (бензин)

Nissan Qashqai Fullscreen
Бензиновий Nissan Qashqai страждає від проблем з електронікою
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 64,6%

Роки випуску: 2014 — 2021

Бензиновий Nissan Qashqai страждає від проблем з електронікою і двигуном. Також у моделі часто виходить з ладу кондиціонер.

6. Ford Kuga

Ford Kuga Fullscreen
Ford Kuga часто страждає від поломок
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 61,6%

Роки випуску: 2008 — 2013

Ford Kuga не такий дорогий в обслуговуванні, як інші автомобілі в цьому рейтингу. Проте поломки трапляються доволі часто, і найчастіше вони пов'язані з вихлопною системою.

5. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail Fullscreen
Nissan X-Trail має проблеми з електронікою
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 58,3%

Роки випуску: 2014 — 2021

У Nissan X-Trail є безліч проблем з електронікою. Майже половина власників моделі розповіли про поломки.

4. Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque Fullscreen
Land Rover Range Rover Evoque страждає від проблем з кузовом та електронікою
Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 56,2%

Роки випуску: 2011 — 2019

Преміальний кросовер Land Rover Range Rover Evoque вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю, але його надійність залишає бажати кращого. Найчастіше поломки пов'язані з кузовом і електронікою.

3. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport Fullscreen
Land Rover Discovery Sport має кілька проблем із надійністю у Land Rover Discovery Sport
Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 55,4%

Роки випуску: 2014 — наш час

Land Rover Discovery Sport попри молодий вік має безліч проблем із надійністю. Найчастіше з ладу виходять двигун та електроніка.

2. Peugeot 2008

Peugeot 2008 Fullscreen
У Peugeot 2008 поломки найчастіше пов'язані з вихлопною системою
Фото: Autocar

Рейтинг надійності: 50,6%

Роки випуску: 2013 — 2019

Близько 44% власників Peugeot 2008 повідомили про поломки. Основною проблемою є ненадійна вихлопна система.

1. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Fullscreen
Land Rover Discovery став найбільш ненадійною моделлю британського бренду
Фото: Collecting Cars

Рейтинг надійності: 47,8%

Роки випуску: 2004 — 2017

Land Rover Discovery очолив цей антирейтинг. Майже половина власників стикалася з поломками під час експлуатації цієї моделі.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найнадійніші компактні авто з пробігом віком до 20 років.