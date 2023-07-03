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Авто

Названо найненадійніші сімейні автомобілі віком до 20 років (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Golf неймовірно популярний у Європі, але у цієї моделі є кілька серйозних недоліків

Експерти вивчили досвід експлуатації близько 25 тисяч власників сімейних автомобілів з пробігом. Вони склали рейтинг надійності 20 моделей віком від 6 до 20 років.

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Британські експерти назвали найненадійніші сімейні автомобілі з пробігом віком до 20 років. Ці моделі ламаються частіше за інших. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели масштабне дослідження. Власники сімейних автомобілів розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх моделей.

Кожен автомобіль отримав свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися тільки ті поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації.

Важливо
Названо найнадійніші та найненадійніші компактні авто з пробігом (фото)
Названо найнадійніші та найненадійніші компактні авто з пробігом (фото)

Топ 20 найненадійніших сімейних автомобілів віком до 20 років:

20. Toyota Corolla

Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla страждає від проблем з коробкою передач і зчепленням
Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 85,8%

Роки випуску: 2002 — 2007

Toyota прославилася завдяки створенню надійних автомобілів, але у Toyota Corolla дев'ятого покоління було одразу кілька серйозних проблем. Найчастіше у цієї моделі виходять з ладу коробка передач і зчеплення.

18. Citroen C4

Citroen C4 Fullscreen
Citroen C4 засмучує високою вартістю ремонту
Фото: Citroen

Рейтинг надійності: 85,3%

Роки випуску: 2010 — 2018

Французький хетчбек Citroen C4 рідко ламається, але ремонт цієї моделі може потребувати великих вкладень. Деякі власники цього авто платили за усунення поломок понад 1500 доларів.

18. Audi A3 (дизель)

Audi A3 Fullscreen
Дизельна Audi A3 дешевша в обслуговуванні за бензинову версію моделі
Фото: Audi

Рейтинг надійності: 85,3%

Роки випуску: 2013 — 2020

Дизельна версія Audi A3 не є надійнішою за бензинову модифікацію, але її ремонт займає менше часу. Найчастіше виходять з ладу кондиціонер і двигун.

17. Audi A3 (бензин)

Audi A3 Fullscreen
Бензинову Audi A3 дорожче ремонтувати, ніж модель з дизельним двигуном
Фото: Audi

Рейтинг надійності: 84,2%

Роки випуску: 2013 — 2020

Бензинова Audi A3 страждає від проблем з електронікою і двигуном. У деяких випадках ремонт займав близько тижня.

16. Opel/Vauxhall Astra (дизель)

Opel Astra Fullscreen
Дизельні Opel Astra ремонтуються швидше за бензинову версію
Фото: Opel

Рейтинг надійності: 79,3%

Роки випуску: 2009 — 2015

У 29% власників дизельної Opel Astra траплялися поломки під час експлуатації. Також ці автомобілі ремонтуються значно швидше за бензинову версію моделі.

15. Mazda 3 (дизель)

Mazda 3 Fullscreen
Дизельна Mazda 3 часто ламається
Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 79,0%

Роки випуску: 2014 — 2019

Дизельна Mazda 3 частіше виходить з ладу, ніж бензинова версія моделі. Близько 25% власників таких авто стикалися з поломками.

14. Ford Focus (бензин)

Ford Focus Fullscreen
У бензинового Ford Focus менше проблем, ніж у дизельної версії моделі
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 78,6%

Роки випуску: 2011 — 2018

Бензиновий Ford Focus виявився надійнішим за дизельну версію моделі. Тільки у 25% автомобілів траплялися поломки.

13. Volkswagen Golf (дизель)

Volkswagen Golf Fullscreen
Дизельний Volkswagen Golf дешевший в обслуговуванні за бензинову версію моделі
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 77,7%

Роки випуску: 2013 — 2020

Ремонт дизельних Volkswagen Golf обходиться дешевше, ніж бензинової версії авто. Найчастіше поломки пов'язані з кузовом і двигуном.

11. Renault Megane

Renault Megane Fullscreen
Renault Megane страждає від проблем з кузовом і паливною системою
Фото: Renault

Рейтинг надійності: 77,0%

Роки випуску: 2008 — 2016

Близько 39% власників Renault Megane повідомили про поломки. Найпоширенішою проблемою є кузов і паливна система.

11. Volvo V40 (дизель)

Volvo V40 Fullscreen
Volvo V40 рідко стикається з поломками
Фото: Volvo

Рейтинг надійності: 77,0%

Роки випуску: 2012 — 2019

Дизельний хетчбек Volvo V40 страждає від проблем із підвіскою та електронікою. Близько 27% власників моделі повідомили про поломки.

10. Volkswagen Golf (бензин)

Volkswagen Golf Fullscreen
Бензиновий Volkswagen Golf дорогий в обслуговуванні
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 76,4%

Роки випуску: 2013 — 2020

Бензиновий Volkswagen Golf хоч і надійніший за дизельну модифікацію, але його ремонт обходиться дорожче. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер, двигун і підвіска.

9. Ford Focus (дизель)

Ford Focus Fullscreen
У дизельного Ford Focus є кілька серйозних недоліків
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 75,2%

Роки випуску: 2011 — 2018

Дизельний Ford Focus часто виходить з ладу. У 36% автомобілів були виявлені несправності, пов'язані з кузовом, паливною системою і двигуном.

8. Peugeot 308 (дизель)

Peugeot 308 Fullscreen
У 44% дизельних Peugeot 308 траплялися поломки
Фото: Peugeot

Рейтинг надійності: 72,5%

Роки випуску: 2013 — 2021

Дизельний Peugeot 308 страждає від проблем із двигуном та електронікою. У 44% автомобілів були виявлені несправності.

7. Ford Focus (бензин)

Ford Focus Fullscreen
Бензиновий Ford Focus страждає від проблем із двигуном і підвіскою
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 72,3%

Роки випуску: 2004 — 2011

У бензинового Ford Focus є проблеми, пов'язані з двигуном і підвіскою. Також з ладу часто виходять акумулятор і електроніка.

6. Audi A3

Audi A3 Fullscreen
У Audi A3 є проблеми з підвіскою та електронікою
Фото: Audi

Рейтинг надійності: 71,4%

Роки випуску: 2003 — 2013

Близько 39% власників Audi A3 повідомили про поломки. Підвіска та електроніка стали найпоширенішими проблемами моделі.

5. Skoda Octavia (бензин)

Skoda Octavia Fullscreen
Бензинова Skoda Octavia надійніша за дизельну версію моделі
Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 71,4%

Роки випуску: 2004 — 2013

Бензинова Skoda Octavia виявилася трохи надійнішою за дизельну версію моделі. Проте близько 47% власників цих авто повідомили про несправності.

4. Skoda Octavia (дизель)

Skoda Octavia Fullscreen
Дизельна Skoda Octavia часто ламається
Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 69,5%

Роки випуску: 2004 — 2013

Дизельна Skoda Octavia частіше виходить з ладу, ніж бензинова модифікація. Найпоширенішими проблемами моделі є електроніка і двигун.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf страждає від проблем з електронікою та підвіскою
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 68,1%

Роки випуску: 2009 — 2013

Volkswagen Golf шостого покоління страждає від проблем з електронікою та підвіскою. Близько 37% власників моделі повідомили про поломки.

2. Volkswagen Golf (дизель)

Volkswagen Golf Fullscreen
Дизельний Volkswagen Golf має проблеми з підвіскою
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 66,1%

Роки випуску: 2003 — 2009

Дизельний Volkswagen Golf п'ятого покоління страждає від безлічі проблем з надійністю. Найчастіше з ладу виходить підвіска.

1. Opel/Vauxhall Astra (бензин)

Opel Astra Fullscreen
Бензинову Opel Astra визнали найненадійнішим сімейним автомобілем
Фото: Opel

Рейтинг надійності: 66,1%

Роки випуску: 2009 — 2015

Opel Astra з бензиновим двигуном страждає від проблем з гальмами та електронікою. Ситуацію трохи виправляє те, що ремонт часто обходиться недорого.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом у всіх класах віком до десяти років.