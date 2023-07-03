Названо найненадійніші сімейні автомобілі віком до 20 років (фото)

Експерти вивчили досвід експлуатації близько 25 тисяч власників сімейних автомобілів з пробігом. Вони склали рейтинг надійності 20 моделей віком від 6 до 20 років.

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Британські експерти назвали найненадійніші сімейні автомобілі з пробігом віком до 20 років. Ці моделі ламаються частіше за інших. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели масштабне дослідження. Власники сімейних автомобілів розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх моделей.

Кожен автомобіль отримав свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися тільки ті поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації.

Важливо

Названо найнадійніші та найненадійніші компактні авто з пробігом (фото)

Топ 20 найненадійніших сімейних автомобілів віком до 20 років:

20. Toyota Corolla

Toyota Corolla страждає від проблем з коробкою передач і зчепленням Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 85,8%

Роки випуску: 2002 — 2007

Toyota прославилася завдяки створенню надійних автомобілів, але у Toyota Corolla дев'ятого покоління було одразу кілька серйозних проблем. Найчастіше у цієї моделі виходять з ладу коробка передач і зчеплення.

18. Citroen C4

Citroen C4 засмучує високою вартістю ремонту Фото: Citroen

Рейтинг надійності: 85,3%

Роки випуску: 2010 — 2018

Французький хетчбек Citroen C4 рідко ламається, але ремонт цієї моделі може потребувати великих вкладень. Деякі власники цього авто платили за усунення поломок понад 1500 доларів.

18. Audi A3 (дизель)

Дизельна Audi A3 дешевша в обслуговуванні за бензинову версію моделі Фото: Audi

Рейтинг надійності: 85,3%

Роки випуску: 2013 — 2020

Дизельна версія Audi A3 не є надійнішою за бензинову модифікацію, але її ремонт займає менше часу. Найчастіше виходять з ладу кондиціонер і двигун.

17. Audi A3 (бензин)

Бензинову Audi A3 дорожче ремонтувати, ніж модель з дизельним двигуном Фото: Audi

Рейтинг надійності: 84,2%

Роки випуску: 2013 — 2020

Бензинова Audi A3 страждає від проблем з електронікою і двигуном. У деяких випадках ремонт займав близько тижня.

16. Opel/Vauxhall Astra (дизель)

Дизельні Opel Astra ремонтуються швидше за бензинову версію Фото: Opel

Рейтинг надійності: 79,3%

Роки випуску: 2009 — 2015

У 29% власників дизельної Opel Astra траплялися поломки під час експлуатації. Також ці автомобілі ремонтуються значно швидше за бензинову версію моделі.

15. Mazda 3 (дизель)

Дизельна Mazda 3 часто ламається Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 79,0%

Роки випуску: 2014 — 2019

Дизельна Mazda 3 частіше виходить з ладу, ніж бензинова версія моделі. Близько 25% власників таких авто стикалися з поломками.

14. Ford Focus (бензин)

У бензинового Ford Focus менше проблем, ніж у дизельної версії моделі Фото: Ford

Рейтинг надійності: 78,6%

Роки випуску: 2011 — 2018

Бензиновий Ford Focus виявився надійнішим за дизельну версію моделі. Тільки у 25% автомобілів траплялися поломки.

13. Volkswagen Golf (дизель)

Дизельний Volkswagen Golf дешевший в обслуговуванні за бензинову версію моделі Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 77,7%

Роки випуску: 2013 — 2020

Ремонт дизельних Volkswagen Golf обходиться дешевше, ніж бензинової версії авто. Найчастіше поломки пов'язані з кузовом і двигуном.

11. Renault Megane

Renault Megane страждає від проблем з кузовом і паливною системою Фото: Renault

Рейтинг надійності: 77,0%

Роки випуску: 2008 — 2016

Близько 39% власників Renault Megane повідомили про поломки. Найпоширенішою проблемою є кузов і паливна система.

11. Volvo V40 (дизель)

Volvo V40 рідко стикається з поломками Фото: Volvo

Рейтинг надійності: 77,0%

Роки випуску: 2012 — 2019

Дизельний хетчбек Volvo V40 страждає від проблем із підвіскою та електронікою. Близько 27% власників моделі повідомили про поломки.

10. Volkswagen Golf (бензин)

Бензиновий Volkswagen Golf дорогий в обслуговуванні Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 76,4%

Роки випуску: 2013 — 2020

Бензиновий Volkswagen Golf хоч і надійніший за дизельну модифікацію, але його ремонт обходиться дорожче. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер, двигун і підвіска.

9. Ford Focus (дизель)

У дизельного Ford Focus є кілька серйозних недоліків Фото: Ford

Рейтинг надійності: 75,2%

Роки випуску: 2011 — 2018

Дизельний Ford Focus часто виходить з ладу. У 36% автомобілів були виявлені несправності, пов'язані з кузовом, паливною системою і двигуном.

8. Peugeot 308 (дизель)

У 44% дизельних Peugeot 308 траплялися поломки Фото: Peugeot

Рейтинг надійності: 72,5%

Роки випуску: 2013 — 2021

Дизельний Peugeot 308 страждає від проблем із двигуном та електронікою. У 44% автомобілів були виявлені несправності.

7. Ford Focus (бензин)

Бензиновий Ford Focus страждає від проблем із двигуном і підвіскою Фото: Ford

Рейтинг надійності: 72,3%

Роки випуску: 2004 — 2011

У бензинового Ford Focus є проблеми, пов'язані з двигуном і підвіскою. Також з ладу часто виходять акумулятор і електроніка.

6. Audi A3

У Audi A3 є проблеми з підвіскою та електронікою Фото: Audi

Рейтинг надійності: 71,4%

Роки випуску: 2003 — 2013

Близько 39% власників Audi A3 повідомили про поломки. Підвіска та електроніка стали найпоширенішими проблемами моделі.

5. Skoda Octavia (бензин)

Бензинова Skoda Octavia надійніша за дизельну версію моделі Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 71,4%

Роки випуску: 2004 — 2013

Бензинова Skoda Octavia виявилася трохи надійнішою за дизельну версію моделі. Проте близько 47% власників цих авто повідомили про несправності.

4. Skoda Octavia (дизель)

Дизельна Skoda Octavia часто ламається Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 69,5%

Роки випуску: 2004 — 2013

Дизельна Skoda Octavia частіше виходить з ладу, ніж бензинова модифікація. Найпоширенішими проблемами моделі є електроніка і двигун.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf страждає від проблем з електронікою та підвіскою Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 68,1%

Роки випуску: 2009 — 2013

Volkswagen Golf шостого покоління страждає від проблем з електронікою та підвіскою. Близько 37% власників моделі повідомили про поломки.

2. Volkswagen Golf (дизель)

Дизельний Volkswagen Golf має проблеми з підвіскою Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 66,1%

Роки випуску: 2003 — 2009

Дизельний Volkswagen Golf п'ятого покоління страждає від безлічі проблем з надійністю. Найчастіше з ладу виходить підвіска.

1. Opel/Vauxhall Astra (бензин)

Бензинову Opel Astra визнали найненадійнішим сімейним автомобілем Фото: Opel

Рейтинг надійності: 66,1%

Роки випуску: 2009 — 2015

Opel Astra з бензиновим двигуном страждає від проблем з гальмами та електронікою. Ситуацію трохи виправляє те, що ремонт часто обходиться недорого.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом у всіх класах віком до десяти років.