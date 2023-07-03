Названо найненадійніші сімейні автомобілі віком до 20 років (фото)
Експерти вивчили досвід експлуатації близько 25 тисяч власників сімейних автомобілів з пробігом. Вони склали рейтинг надійності 20 моделей віком від 6 до 20 років.
Британські експерти назвали найненадійніші сімейні автомобілі з пробігом віком до 20 років. Ці моделі ламаються частіше за інших. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели масштабне дослідження. Власники сімейних автомобілів розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх моделей.
Кожен автомобіль отримав свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися тільки ті поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації.
Топ 20 найненадійніших сімейних автомобілів віком до 20 років:
20. Toyota Corolla
Рейтинг надійності: 85,8%
Роки випуску: 2002 — 2007
Toyota прославилася завдяки створенню надійних автомобілів, але у Toyota Corolla дев'ятого покоління було одразу кілька серйозних проблем. Найчастіше у цієї моделі виходять з ладу коробка передач і зчеплення.
18. Citroen C4
Рейтинг надійності: 85,3%
Роки випуску: 2010 — 2018
Французький хетчбек Citroen C4 рідко ламається, але ремонт цієї моделі може потребувати великих вкладень. Деякі власники цього авто платили за усунення поломок понад 1500 доларів.
18. Audi A3 (дизель)
Рейтинг надійності: 85,3%
Роки випуску: 2013 — 2020
Дизельна версія Audi A3 не є надійнішою за бензинову модифікацію, але її ремонт займає менше часу. Найчастіше виходять з ладу кондиціонер і двигун.
17. Audi A3 (бензин)
Рейтинг надійності: 84,2%
Роки випуску: 2013 — 2020
Бензинова Audi A3 страждає від проблем з електронікою і двигуном. У деяких випадках ремонт займав близько тижня.
16. Opel/Vauxhall Astra (дизель)
Рейтинг надійності: 79,3%
Роки випуску: 2009 — 2015
У 29% власників дизельної Opel Astra траплялися поломки під час експлуатації. Також ці автомобілі ремонтуються значно швидше за бензинову версію моделі.
15. Mazda 3 (дизель)
Рейтинг надійності: 79,0%
Роки випуску: 2014 — 2019
Дизельна Mazda 3 частіше виходить з ладу, ніж бензинова версія моделі. Близько 25% власників таких авто стикалися з поломками.
14. Ford Focus (бензин)
Рейтинг надійності: 78,6%
Роки випуску: 2011 — 2018
Бензиновий Ford Focus виявився надійнішим за дизельну версію моделі. Тільки у 25% автомобілів траплялися поломки.
13. Volkswagen Golf (дизель)
Рейтинг надійності: 77,7%
Роки випуску: 2013 — 2020
Ремонт дизельних Volkswagen Golf обходиться дешевше, ніж бензинової версії авто. Найчастіше поломки пов'язані з кузовом і двигуном.
11. Renault Megane
Рейтинг надійності: 77,0%
Роки випуску: 2008 — 2016
Близько 39% власників Renault Megane повідомили про поломки. Найпоширенішою проблемою є кузов і паливна система.
11. Volvo V40 (дизель)
Рейтинг надійності: 77,0%
Роки випуску: 2012 — 2019
Дизельний хетчбек Volvo V40 страждає від проблем із підвіскою та електронікою. Близько 27% власників моделі повідомили про поломки.
10. Volkswagen Golf (бензин)
Рейтинг надійності: 76,4%
Роки випуску: 2013 — 2020
Бензиновий Volkswagen Golf хоч і надійніший за дизельну модифікацію, але його ремонт обходиться дорожче. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер, двигун і підвіска.
9. Ford Focus (дизель)
Рейтинг надійності: 75,2%
Роки випуску: 2011 — 2018
Дизельний Ford Focus часто виходить з ладу. У 36% автомобілів були виявлені несправності, пов'язані з кузовом, паливною системою і двигуном.
8. Peugeot 308 (дизель)
Рейтинг надійності: 72,5%
Роки випуску: 2013 — 2021
Дизельний Peugeot 308 страждає від проблем із двигуном та електронікою. У 44% автомобілів були виявлені несправності.
7. Ford Focus (бензин)
Рейтинг надійності: 72,3%
Роки випуску: 2004 — 2011
У бензинового Ford Focus є проблеми, пов'язані з двигуном і підвіскою. Також з ладу часто виходять акумулятор і електроніка.
6. Audi A3
Рейтинг надійності: 71,4%
Роки випуску: 2003 — 2013
Близько 39% власників Audi A3 повідомили про поломки. Підвіска та електроніка стали найпоширенішими проблемами моделі.
5. Skoda Octavia (бензин)
Рейтинг надійності: 71,4%
Роки випуску: 2004 — 2013
Бензинова Skoda Octavia виявилася трохи надійнішою за дизельну версію моделі. Проте близько 47% власників цих авто повідомили про несправності.
4. Skoda Octavia (дизель)
Рейтинг надійності: 69,5%
Роки випуску: 2004 — 2013
Дизельна Skoda Octavia частіше виходить з ладу, ніж бензинова модифікація. Найпоширенішими проблемами моделі є електроніка і двигун.
3. Volkswagen Golf
Рейтинг надійності: 68,1%
Роки випуску: 2009 — 2013
Volkswagen Golf шостого покоління страждає від проблем з електронікою та підвіскою. Близько 37% власників моделі повідомили про поломки.
2. Volkswagen Golf (дизель)
Рейтинг надійності: 66,1%
Роки випуску: 2003 — 2009
Дизельний Volkswagen Golf п'ятого покоління страждає від безлічі проблем з надійністю. Найчастіше з ладу виходить підвіска.
1. Opel/Vauxhall Astra (бензин)
Рейтинг надійності: 66,1%
Роки випуску: 2009 — 2015
Opel Astra з бензиновим двигуном страждає від проблем з гальмами та електронікою. Ситуацію трохи виправляє те, що ремонт часто обходиться недорого.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом у всіх класах віком до десяти років.