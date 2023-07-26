Мощные и экономные: названы лучшие гибридные автомобили 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 современных гибридных авто, которые предлагают низкий расход топлива и множество других плюсов. Эти модели выгодно выделяются на фоне конкурентов.
Британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Гибриды являются отличным компромиссом между традиционными автомобилями с ДВС и электромобилями. Отдельное место занимают Plug-in модели, которые могут проехать десятки километров исключительно на электротяге.
На рынке новых автомобилей доступно множество гибридных автомобилей, но выбрать подходящую модель не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.
ТОП-10 лучших гибридных автомобилей 2023 года:
10. Lexus RX 450h+
Lexus RX является надежным гибридным кроссовером, который предлагает высокий уровень комфорта. Это довольно быстрый автомобиль, который также подходит и для неспешных поездок по городу.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- хорошая шумоизоляция;
- большая мощность.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- высокая стоимость;
- небольшой запас хода на электротяге.
9. Kia Sportage 1.6T GDi PHEV
Гибридный кроссовер Kia Sportage отлично подходит для большой семьи. Внутри достаточно места для пассажиров, а интерьер довольно практичный.
Плюсы:
- отличная стоимость;
- практичный интерьер;
- вместительный багажник.
Минусы:
- громкий двигатель;
- мало места над головой на заднем ряду сидений;
- мало регулировок для сидений.
8. Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD
Гибридная версия Hyundai Santa Fe способна проехать до 58 км исключительно на электротяге. Добавьте к этому семиместный интерьер и вы получите отличный семейный автомобиль.
Плюсы:
- есть версии на семь посадочных мест;
- богатое оснащение;
- расширенная гарантия.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- плохая шумоизоляция;
- высокая стоимость.
7. BMW 3 Series 330e
BMW 330e подходит для тех водителей, которым не нужен кроссовер. Этот автомобиль предлагает более приятную управляемость и отличную динамику.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система;
- большой выбор силовых установок.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- не самая лучшая внутренняя отделка;
- неудобная настройка климат-контроля.
6. Land Rover Range Rover Evoque P300e
Гибридная версия самого компактного кроссовера Land Rover предлагает высокий уровень комфорта и более низкий расход топлива. Также радует роскошный интерьер модели.
Плюсы:
- удобные сиденья;
- богатое оснащение;
- медленное снижение стоимости.
Минусы:
- невместительный багажник;
- высокий расход топлива;
- низкий уровень надежности.
5. Land Rover Range Rover Sport P460e
Более мощный гибридный внедорожник Land Rover Range Rover Sport может проехать до 120 км на электротяге. Этот автомобиль так же хорош в городе, как и на бездорожье.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- отличная проходимость;
- большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неприятная управляемость;
- низкий уровень надежности.
4. Audi A3 Sportback 40 TFSIe
Компактный гибридный хэтчбек Audi A3 Sportback является одним из лучших городских автомобилей премиум-класса. Также автомобиль предлагает приятную управляемость и комфортную подвеску.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- удобные сиденья;
- мощный двигатель.
Минусы:
- не самый качественный интерьер;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- низкий уровень надежности.
3. Mercedes-Benz C-Class C300e
Mercedes-Benz C300e несмотря на компактные габариты, предлагает высокий уровень комфорта. Запас хода на электротяге составляет почти 110 км.
Плюсы:
- большой запас хода на электротяге;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- некачественный интерьер;
- неприятная управляемость;
- плохая шумоизоляция.
2. Lexus NX 450h+
Гибридный кроссовер Lexus NX предлагает низкий расход топлива и высокий уровень надежности. Эта модель отлично подходит для городских поездок.
Плюсы:
- большая мощность;
- высокий уровень надежности;
- большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- низкая плавность работы двигателя;
- жесткая подвеска;
- высокая стоимость.
1. Mercedes-Benz GLC 300e
Гибридный кроссовер Mercedes-Benz GLC 300e способен проехать до 129 км на электротяге. Также модель предлагает комфортный интерьер и мощный двигатель.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- большой запас хода на электротяге;
- просторный интерьер.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- низкое качество сборки;
- ненадежный двигатель.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие компактные автомобили для города.