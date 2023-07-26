Мощные и экономные: названы лучшие гибридные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 современных гибридных авто, которые предлагают низкий расход топлива и множество других плюсов. Эти модели выгодно выделяются на фоне конкурентов.

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Британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Гибриды являются отличным компромиссом между традиционными автомобилями с ДВС и электромобилями. Отдельное место занимают Plug-in модели, которые могут проехать десятки километров исключительно на электротяге.

На рынке новых автомобилей доступно множество гибридных автомобилей, но выбрать подходящую модель не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

Важно

Названы лучшие премиальные кроссоверы 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших гибридных автомобилей 2023 года:

10. Lexus RX 450h+

Lexus RX предлагает богатое оснащение и мощный двигатель Фото: Lexus

Lexus RX является надежным гибридным кроссовером, который предлагает высокий уровень комфорта. Это довольно быстрый автомобиль, который также подходит и для неспешных поездок по городу.

Плюсы:

богатое оснащение;

хорошая шумоизоляция;

большая мощность.

Минусы:

неприятная управляемость;

высокая стоимость;

небольшой запас хода на электротяге.

9. Kia Sportage 1.6T GDi PHEV

Гибридный Kia Sportage имеет практичный интерьер Фото: Kia

Гибридный кроссовер Kia Sportage отлично подходит для большой семьи. Внутри достаточно места для пассажиров, а интерьер довольно практичный.

Плюсы:

отличная стоимость;

практичный интерьер;

вместительный багажник.

Минусы:

громкий двигатель;

мало места над головой на заднем ряду сидений;

мало регулировок для сидений.

8. Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD

Hyundai Santa Fe может проехать 58 км на электротяге Фото: Hyundai

Гибридная версия Hyundai Santa Fe способна проехать до 58 км исключительно на электротяге. Добавьте к этому семиместный интерьер и вы получите отличный семейный автомобиль.

Плюсы:

есть версии на семь посадочных мест;

богатое оснащение;

расширенная гарантия.

Минусы:

маломощные двигатели;

плохая шумоизоляция;

высокая стоимость.

7. BMW 3 Series 330e

Гибридный BMW 3 Series предлагает приятную управляемость Фото: BMW

BMW 330e подходит для тех водителей, которым не нужен кроссовер. Этот автомобиль предлагает более приятную управляемость и отличную динамику.

Плюсы:

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система;

большой выбор силовых установок.

Минусы:

жесткая подвеска;

не самая лучшая внутренняя отделка;

неудобная настройка климат-контроля.

6. Land Rover Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque комфортнее своих конкурентов Фото: Land Rover

Гибридная версия самого компактного кроссовера Land Rover предлагает высокий уровень комфорта и более низкий расход топлива. Также радует роскошный интерьер модели.

Плюсы:

удобные сиденья;

богатое оснащение;

медленное снижение стоимости.

Минусы:

невместительный багажник;

высокий расход топлива;

низкий уровень надежности.

5. Land Rover Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport имеет большой запас хода на электротяге Фото: Land Rover

Более мощный гибридный внедорожник Land Rover Range Rover Sport может проехать до 120 км на электротяге. Этот автомобиль так же хорош в городе, как и на бездорожье.

Плюсы:

богатое оснащение;

отличная проходимость;

большой запас хода на электротяге.

Минусы:

высокая стоимость;

неприятная управляемость;

низкий уровень надежности.

4. Audi A3 Sportback 40 TFSIe

Audi A3 предлагает приятную управляемость Фото: Audi

Компактный гибридный хэтчбек Audi A3 Sportback является одним из лучших городских автомобилей премиум-класса. Также автомобиль предлагает приятную управляемость и комфортную подвеску.

Плюсы:

приятная управляемость;

удобные сиденья;

мощный двигатель.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

неудобная информационно-развлекательная система;

низкий уровень надежности.

3. Mercedes-Benz C-Class C300e

Mercedes-Benz C300e обладает низким расходом топлива Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C300e несмотря на компактные габариты, предлагает высокий уровень комфорта. Запас хода на электротяге составляет почти 110 км.

Плюсы:

большой запас хода на электротяге;

низкий расход топлива.

Минусы:

некачественный интерьер;

неприятная управляемость;

плохая шумоизоляция.

2. Lexus NX 450h+

Lexus NX 450h+ оказался очень надежным авто Фото: Lexus

Гибридный кроссовер Lexus NX предлагает низкий расход топлива и высокий уровень надежности. Эта модель отлично подходит для городских поездок.

Плюсы:

большая мощность;

высокий уровень надежности;

большой запас хода на электротяге.

Минусы:

низкая плавность работы двигателя;

жесткая подвеска;

высокая стоимость.

1. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC способен проехать до 129 км на электротяге Фото: Mercedes-Benz

Гибридный кроссовер Mercedes-Benz GLC 300e способен проехать до 129 км на электротяге. Также модель предлагает комфортный интерьер и мощный двигатель.

Плюсы:

богатое оснащение;

большой запас хода на электротяге;

просторный интерьер.

Минусы:

жесткая подвеска;

низкое качество сборки;

ненадежный двигатель.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие компактные автомобили для города.