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Авто

Названы лучшие городские автомобили 2023 года (фото)

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Фото: Honda | Honda Jazz просторнее своих конкурентов

Эксперты выделили 10 моделей, на которые по их мнению стоит обратить внимание. Они также рассказали о плюсах и минусах каждого из представленных автомобилей в рейтинге.

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Британские эксперты назвали лучшие компактные автомобили для города. В этот список вошли 10 моделей, которые можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Компактные модели постепенно уступают свои позиции кроссоверам. Тем не менее такие модели все еще пользуются спросом у тех водителей, которым важен низкий расход топлива и маленькие габариты.

Эксперты испытали десятки компактных автомобилей и выделили их основные плюсы и минусы. Помимо этого они назвали две модели, которых стоит избегать.

Важно
Названы лучшие компактные автомобили стоимостью до $13 000 (фото)
Названы лучшие компактные автомобили стоимостью до $13 000 (фото)

ТОП-10 лучших компактных автомобилей 2023 года:

10. Hyundai i10

Hyundai i10 Fullscreen
Hyundai i10 имеет хорошую шумоизоляцию
Фото: Hyundai

Hyundai i10 отлично подходит для города благодаря компактным размерам и хорошей обзорности. Низкий вес модели позволяет ей оставаться довольно динамичной даже с маломощными двигателями.

Плюсы:

  • хорошая шумоизоляция;
  • много места на заднем ряду сидений;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • низкий уровень безопасности;
  • базовый двигатель слишком маломощный;
  • высокая стоимость страхования.

9. Toyota Yaris

Toyota Yaris Fullscreen
Гибридный Toyota Yaris обладает очень низким расходом топлива
Фото: Toyota

Гибридная Toyota Yaris является одним из самых экономных автомобилей на европейском рынке. Также модель радует высоким уровнем надежности.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • высокий уровень надежности;
  • высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • жесткая подвеска;
  • мало места на заднем ряду сидений.

8. Audi A1

Audi A1 Fullscreen
Audi A1 обладает хорошей шумоизоляцией для своего класса
Фото: Audi

Audi A1 второго поколения сочетает в себе приятную управляемость и комфортную подвеску. Также модель предлагает хорошую шумоизоляцию для своего класса.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • хорошая шумоизоляция;
  • высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • не самый красивый интерьер;
  • не такой быстрый как конкуренты.

7. Ford Fiesta

Ford Fiesta Fullscreen
Ford Fiesta такой же приятный в управлении как и спорткары
Фото: Ford

Эксперты отметили, что Ford Fiesta обладает азартным характером, который оценят многие автолюбители. При этом подвеска достаточно комфортная, чтобы без проблем ездить по городу.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • есть мощные двигатели;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • не самый практичный;
  • нет некоторых современных систем безопасности.

6. Seat Ibiza

Seat Ibiza Fullscreen
Seat Ibiza предлагает просторный интерьер и приятную управляемость
Фото: SEAT

Seat Ibiza такой же приятный в управлении, как и Ford Fiesta. Тем не менее это более практичный автомобиль с просторным интерьером.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • просторный интерьер;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • низкая стоимость при перепродаже;
  • жесткая подвеска.

5. Peugeot 208

Peugeot 208 Fullscreen
Peugeot 208 привлекает комфортной подвеской
Фото: Stellantis

Peugeot 208 имеет комфортную подвеску. Также модель предлагает красивый и практичный интерьер.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • качественный интерьер;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • неудобное рулевое колесо;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • неприятная управляемость.

4. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Fullscreen
Volkswagen Polo имеет широкую моторную гамму
Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo доступен с большим списком двигателей на выбор. Помимо этого радует богатое оснащение авто даже в базовых комплектациях.

Важно
Названы лучшие компактные кроссоверы стоимостью до $20 000 (фото)
Названы лучшие компактные кроссоверы стоимостью до $20 000 (фото)

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • просторный интерьер;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • конкуренты имеют более азартную управляемость;
  • маломощные базовые двигатели;
  • нет некоторых современных систем безопасности.

3. Dacia/Renault Sandero

Dacia Sandero Fullscreen
Dacia Sandero дешевле своих конкурентов
Фото: Dacia

Несмотря на низкую стоимость, Dacia Sandero имеет богатое оснащение и достойную плавность хода. Также некоторые версии доступны с мощными и экономными двигателями.

Плюсы:

  • низкая стоимость;
  • много места на заднем ряду сидений;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • низкий уровень безопасности;
  • неприятное управление;
  • плохая шумоизоляция.

2. Skoda Fabia

Skoda Fabia Fullscreen
Skoda Fabia очень безопасный и просторный автомобиль
Фото: Skoda

Skoda Fabia привлекает невысокой стоимостью и просторным интерьером. Еще одним достоинством модели является высокий уровень безопасности.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • просторный интерьер;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • некрасивый интерьер;
  • не самый практичный;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

1. Honda Jazz

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz обладает высоким уровнем практичности
Фото: Honda

Honda Jazz может показаться довольно тесным автомобилем, но внешность бывает обманчива. Это один из самых просторных авто в своем классе, который также предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • плохая шумоизоляция;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

Худшие компактные автомобили 2023 года:

Citroen C3

Citroen C3 Fullscreen
Citroen C3 имеет некрасивый дизайн и плохую шумоизоляцию
Фото: Stellantis

Citroen C3 не только обладает спорным дизайном, но и имеет неприятное управление. Также эксперты отметили, что модель обладает ужасной шумоизоляцией.

MG 3

MG 3 Fullscreen
У MG 3 есть множество недостатков
Фото: MG

Дешевый хэтчбек MG 3 может показаться довольно выгодным предложением, но эта модель имеет множество минусов. Основными недостатками являются низкий уровень безопасности и маломощные двигатели.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали десять лучших электромобилей 2023 года, которые отлично подходят для большой семьи.