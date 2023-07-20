Названы лучшие городские автомобили 2023 года (фото)

Эксперты выделили 10 моделей, на которые по их мнению стоит обратить внимание. Они также рассказали о плюсах и минусах каждого из представленных автомобилей в рейтинге.

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Британские эксперты назвали лучшие компактные автомобили для города. В этот список вошли 10 моделей, которые можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Компактные модели постепенно уступают свои позиции кроссоверам. Тем не менее такие модели все еще пользуются спросом у тех водителей, которым важен низкий расход топлива и маленькие габариты.

Эксперты испытали десятки компактных автомобилей и выделили их основные плюсы и минусы. Помимо этого они назвали две модели, которых стоит избегать.

Важно

Названы лучшие компактные автомобили стоимостью до $13 000 (фото)

ТОП-10 лучших компактных автомобилей 2023 года:

10. Hyundai i10

Hyundai i10 имеет хорошую шумоизоляцию Фото: Hyundai

Hyundai i10 отлично подходит для города благодаря компактным размерам и хорошей обзорности. Низкий вес модели позволяет ей оставаться довольно динамичной даже с маломощными двигателями.

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

много места на заднем ряду сидений;

богатое оснащение.

Минусы:

низкий уровень безопасности;

базовый двигатель слишком маломощный;

высокая стоимость страхования.

9. Toyota Yaris

Гибридный Toyota Yaris обладает очень низким расходом топлива Фото: Toyota

Гибридная Toyota Yaris является одним из самых экономных автомобилей на европейском рынке. Также модель радует высоким уровнем надежности.

Плюсы:

низкий расход топлива;

высокий уровень надежности;

высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

жесткая подвеска;

мало места на заднем ряду сидений.

8. Audi A1

Audi A1 обладает хорошей шумоизоляцией для своего класса Фото: Audi

Audi A1 второго поколения сочетает в себе приятную управляемость и комфортную подвеску. Также модель предлагает хорошую шумоизоляцию для своего класса.

Плюсы:

приятная управляемость;

хорошая шумоизоляция;

высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

небогатое оснащение;

не самый красивый интерьер;

не такой быстрый как конкуренты.

7. Ford Fiesta

Ford Fiesta такой же приятный в управлении как и спорткары Фото: Ford

Эксперты отметили, что Ford Fiesta обладает азартным характером, который оценят многие автолюбители. При этом подвеска достаточно комфортная, чтобы без проблем ездить по городу.

Плюсы:

приятная управляемость;

есть мощные двигатели;

низкий расход топлива.

Минусы:

высокая стоимость;

не самый практичный;

нет некоторых современных систем безопасности.

6. Seat Ibiza

Seat Ibiza предлагает просторный интерьер и приятную управляемость Фото: SEAT

Seat Ibiza такой же приятный в управлении, как и Ford Fiesta. Тем не менее это более практичный автомобиль с просторным интерьером.

Плюсы:

приятная управляемость;

просторный интерьер;

есть мощные двигатели.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

низкая стоимость при перепродаже;

жесткая подвеска.

5. Peugeot 208

Peugeot 208 привлекает комфортной подвеской Фото: Stellantis

Peugeot 208 имеет комфортную подвеску. Также модель предлагает красивый и практичный интерьер.

Плюсы:

комфортная подвеска;

качественный интерьер;

есть мощные двигатели.

Минусы:

неудобное рулевое колесо;

неудобная информационно-развлекательная система;

неприятная управляемость.

4. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo имеет широкую моторную гамму Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo доступен с большим списком двигателей на выбор. Помимо этого радует богатое оснащение авто даже в базовых комплектациях.

Важно

Названы лучшие компактные кроссоверы стоимостью до $20 000 (фото)

Плюсы:

приятная управляемость;

просторный интерьер;

низкая стоимость.

Минусы:

конкуренты имеют более азартную управляемость;

маломощные базовые двигатели;

нет некоторых современных систем безопасности.

3. Dacia/Renault Sandero

Dacia Sandero дешевле своих конкурентов Фото: Dacia

Несмотря на низкую стоимость, Dacia Sandero имеет богатое оснащение и достойную плавность хода. Также некоторые версии доступны с мощными и экономными двигателями.

Плюсы:

низкая стоимость;

много места на заднем ряду сидений;

комфортная подвеска.

Минусы:

низкий уровень безопасности;

неприятное управление;

плохая шумоизоляция.

2. Skoda Fabia

Skoda Fabia очень безопасный и просторный автомобиль Фото: Skoda

Skoda Fabia привлекает невысокой стоимостью и просторным интерьером. Еще одним достоинством модели является высокий уровень безопасности.

Плюсы:

вместительный багажник;

просторный интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

некрасивый интерьер;

не самый практичный;

неудобная информационно-развлекательная система.

1. Honda Jazz

Honda Jazz обладает высоким уровнем практичности Фото: Honda

Honda Jazz может показаться довольно тесным автомобилем, но внешность бывает обманчива. Это один из самых просторных авто в своем классе, который также предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

практичный интерьер;

богатое оснащение;

высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

высокая стоимость;

плохая шумоизоляция;

неудобная информационно-развлекательная система.

Худшие компактные автомобили 2023 года:

Citroen C3

Citroen C3 имеет некрасивый дизайн и плохую шумоизоляцию Фото: Stellantis

Citroen C3 не только обладает спорным дизайном, но и имеет неприятное управление. Также эксперты отметили, что модель обладает ужасной шумоизоляцией.

MG 3

У MG 3 есть множество недостатков Фото: MG

Дешевый хэтчбек MG 3 может показаться довольно выгодным предложением, но эта модель имеет множество минусов. Основными недостатками являются низкий уровень безопасности и маломощные двигатели.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали десять лучших электромобилей 2023 года, которые отлично подходят для большой семьи.