Названы лучшие семейные электромобили 2023 года (фото)

Эксперты выделили 10 электромобилей, на которые стоит обратить внимание водителям с большой семьей. Эти модели могут проехать более 400 км на одном заряде.

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Эксперты назвали десять лучших электромобилей 2023 года, которые отлично подходят для большой семьи. Эти модели обладают высоким уровнем практичности и большим запасом хода. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Электромобили постепенно вытесняют с рынка традиционные автомобили с ДВС. Они более экологичны и дешевле в обслуживании.

Сейчас многие крупные автопроизводители предлагают полностью электрически авто. Несмотря на это выбрать подходящую модель не так и просто. Эксперты решили упростить задачу и выделили 10 моделей, на которые стоит обратить внимание.

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ТОП-10 лучших семейных электромобилей 2023 года:

10. BYD Atto 3

BYD Atto 3 пользуется большим спросом в Европе Фото: BYD Auto

Китайский электрокроссовер BYD Atto 3 стал первой моделью бренда, которая появилась в Европе. Статистика продаж говорит о том, что производитель не зря сделал ставку именно на этот рынок.

В Европе BYD Atto 3 доступен только с электромотором мощностью 201 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью 60,5 кВт⋅ч. Этого достаточно, чтобы проехать до 420 км на одном заряде.

9. Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB доступен в версии на семь посадочных мест Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQB является полностью электрической версией кроссовера GLB. Эта модель доступна в семиместном исполнении и предлагает премиальный интерьер.

На втором ряду сидений достаточно места для взрослых пассажиров. Третий ряд будет комфортным только для детей.

На выбор доступны несколько модификаций кроссовера мощностью от 225 до 292 л.с. Запас хода составляет до 495 км на одном заряде.

8. Audi Q4 E-tron Quattro

Audi Q4 E-tron более роскошный, чем Volkswagen ID.4 Фото: Audi

Audi Q4 E-tron разделяет платформу с более дешевым электрокроссовером Volkswagen ID.4. Тем не менее обе модели сильно отличаются друг от друга.

Audi Q4 E-tron входит в сегмент премиальных электромобилей и предлагает высокий уровень комфорта. Для любителей купеобразных кроссоверов доступен вариант Sportback.

Электрокроссовер предложен в нескольких версиях мощностью от 170 до 300 л.с. Модель способна проехать около 480 км на одном заряде.

7. Nissan Ariya

Nissan Ariya выводит электромобили японского бренда на новый уровень Фото: Nissan

В Nissan делают большую ставку на электрокроссовер Ariya. Он олицетворяет следующее поколение электрических моделей бренда.

Nissan Ariya привлекает своим элегантным дизайном и передовыми технологиями. Эксперты также отметили высокое качество сборки электрокроссовера.

Nissan Ariya доступен в Европе в модификациях от 218 до 394 л.с. Запас хода электрокара составляет до 529 км.

6. Tesla Model Y

Tesla Model Y является самым популярным авто в Европе Фото: Tesla Motors

Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе по итогам продаж за первую половину 2023 года. В этом заслуга грамотного маркетинга модели, а также большого запаса хода.

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В Европе Tesla Model Y можно купить в нескольких версиях мощностью от 300 до 534 л.с. Электрокроссовер в модификации Long Range способен проехать более 600 км на одном заряде.

5. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 доступнее своих конкурентов Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.4 стал самым популярным электромобилем в линейке немецкого бренда. Покупателей привлекает невысокая стоимость модели и ее характеристики.

Эксперты заявили, что внутри Volkswagen ID.4 довольно много места. Это практичный электрокроссовер с современными системами безопасности.

Покупатели могут выбрать различные версии модели мощностью от 148 до 300 л.с. Запас хода составляет до 528 км.

4. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E оснащен передовыми технологиями Фото: Ford

Когда Ford Mustang Mach-E только был представлен публике, многие автолюбители были возмущены тем, что культовое название получил электрокроссовер. Тем не менее в Ford сделали все возможное, чтобы новинка нашла своего покупателя.

Ford Mustang Mach-E обладает стильным дизайном и практичным салоном. Также модель отличается богатым оснащением даже в базовых комплектациях.

На выбор доступны несколько модификаций кроссовера мощностью от 269 до 487 л.с. Запас хода составляет до 610 км на одном заряде.

3. Kia EV6

Kia EV6 имеет множество версий на выбор Фото: Kia

Kia EV6 сильно выделяется на фоне конкурентов благодаря стильному дизайну и красивому интерьеру. Также радует богатое оснащение модели.

Электрокроссовер доступен в нескольких версиях мощностью от 170 до 585 л.с. Модель способна проехать до 528 км на одном заряде.

2. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV разделяет платформу с Volkswagen ID.4 и Audi Q4 E-tron Фото: Skoda

Стильный электрокроссовер Skoda Enyaq iV разделяет платформу с Volkswagen ID.4 и Audi Q4 E-tron, но обладает более стильным дизайном. Еще одной особенностью модели является продуманный интерьер.

Покупатели могут выбрать различные версии кроссовера мощностью от 148 до 300 л.с. Запас хода составляет до 536 км на одном заряде.

1. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 имеет множество преимуществ перед конкурентами Фото: Hyundai

Лидером рейтинга стал стильный электрокроссовер Hyundai Ioniq 5. Также модель обладает приятной управляемостью и практичным интерьером.

На выбор доступны несколько модификаций модели мощностью от 170 до 325 л.с. Позже в продажу поступит и заряженная версия N мощностью 650 л.с. Модель способна проехать около 575 км на одном заряде.

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