В Украину ввезли рекордное количество электроавтомобилей: самые популярные модели

За первую половину 2023 года в Украину импортировали больше электромобилей, чем за весь 2021 год. Самым популярным брендом в этом сегменте стал Volkswagen.

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В Украине стремительно растет количество полностью электрических автомобилей. За первую половину 2023 года в нашу страну импортировали 12 844 электромобиля. Об этом рассказали на сайте Опендатабот.

Количество ввезенных электрокаров за первые шесть месяцев 2023 года превысило показатели за весь 2021 года. Их доля составляет 7,2% от общего числа импортированных автомобилей.

Самым популярным брендом в этом сегменте стал Volkswagen. Доля электромобилей этого бренда составила 24%.

На втором месте среди брендов расположилась Tesla. Их доля за полгода составила 17,7%.

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Тройку лидеров замыкает Nissan. Доля электромобилей этого бренда составила 16,2%.

Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем в Украине Фото: Nissan

ТОП-9 самых популярных импортируемых электромобилей в Украине:

Nissan Leaf — 1964 авто. Volkswagen ID.4 — 1040 авто. Tesla Model 3 — 924 авто. Volkswagen e-Golf — 796 авто. Honda M-NV — 785 авто. Tesla Model Y — 664 авто. Renault Zoe — 566 авто. Volkswagen ID.4 Crozz — 518 авто. Tesla Model S — 498 авто.

Ранее Фокус сообщал, как изменились цены на популярные модели автомобилей в Украине с начала 2023 года.